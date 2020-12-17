Необходимо отходить от политики ультиматумов и находить конструктивные варианты решения конфликта.

В сети активно обсуждают конфликтную ситуацию вокруг акции "Save ФОП". На что обращу внимание.

Протесты ФЛП в Киеве: что важно понимать

Во-первых, право на протест – одно из базовых политических прав. И хорошо, что это право в нашей стране не просто существует, а регулярно действует. Однако плохо, что иногда оно действует даже чересчур, создавая проблемы для других граждан.

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Во-вторых, значительная часть требований ФЛП справедлива и заслуживает рассмотрения. Их нельзя просто игнорировать. Да есть проблема уклонения от налогов с использованием института ФЛП.

Но есть и реальное ущемление интересов части малого бизнеса.

Однако вопрос – как эти интересы эффективно защищать. В любом протесте есть красная линия – использование насилия. Одно дело, когда речь идет о защите от неспровоцированного нападения, другое – когда намеренно провоцируется столкновение с полицией (или нацгвардейцами). Кстати, когда нападают на правоохранителей, то они также имеют право на защиту. У меня большое подозрение, что во вторник в центре Киеве намеренно провоцировали столкновение с полицией. Да, могли быть зашкаливающие эмоции у некоторых протестующих. Но если пришли с газовыми баллончиками, то готовились к драке и нападению. Очень похоже, что среди протестующих были профессиональные провокаторы, которые преследовали совсем другие цели, а не защищали интересы ФЛП. Более того, использование насильственных действий может только дискредитировать протестную акцию.

Надо искать баланс

На мой взгляд, сейчас надо действовать иным, цивилизованным путем. И Кабмину и народным депутатам надо начать диалог с предпринимателями при условии прекращения акций протеста в агрессивных формах. Необходимо создать постоянно действующий координационный совет, куда войдут представители органов власти и представители организаций ФЛП, и решать все спорные моменты в рамках его работы.

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Нашей стране не нужен очередной виток кризиса – ни экономический, ни политический. Стихийный конфликт только усугубит существующие проблемы, а не разрешит их.

Необходимо отходить от политики ультиматумов и находить конструктивные варианты решения конфликта. Но это не может быть игра в одни ворота. Надо искать взаимоприемлемые компромиссные варианты.

В похожей проблеме с "евробляхерами" такой компромисс удалось найти. И сейчас надо искать баланс интересов между интересами государства по прозрачному налогообложению и борьбе с уклонением от налогов, и необходимостью учета специфики работы различных групп малых предпринимателей, которые хотят честно работать на справедливых условиях.

Источник: Facebook