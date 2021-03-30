Верховная Рада приняла законопроект № 5300 об одноразовой финансовой помощи для украинцев, пострадавших из-за карантина. Выплаты смогут получить ФЛП и работники предприятий из красных карантинных зон.

За основу и в целом законопроект поддержали 312 нардепов.

Читайте также Финансовая помощь украинцам на время карантина: что предлагает власть

Что предусматривает документ

В пояснительной записке говорится, что красный уровень эпидемической опасности значительно ограничивает деятельность предпринимателей. А это приводит к потере части, а иногда и всего дохода.

Поэтому работникам и ФЛП, которые финансово пострадали из-за внедрения жесткого карантина, выплатят по 8 тысяч гривен.

Напомним, проект закона № 5300 в парламент 24 марта внес президент Владимир Зеленский.

Выплаты для ФЛП: что было раньше

4 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям. Финансовая поддержка касалась тех, чей бизнес пострадал от введения карантина.

В январе ФЛП получили по 8 тысяч гривен от государства. Оформляли и выплачивали деньги через сервис "Дия".

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находятся Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Сумская и Черниговская области.