ФЛП снова получат по 8 тысяч гривен помощи: Рада поддержала законопроект
Верховная Рада приняла законопроект № 5300 об одноразовой финансовой помощи для украинцев, пострадавших из-за карантина. Выплаты смогут получить ФЛП и работники предприятий из красных карантинных зон.
Источник:24 канал
За основу и в целом законопроект поддержали 312 нардепов.
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Что предусматривает документ
В пояснительной записке говорится, что красный уровень эпидемической опасности значительно ограничивает деятельность предпринимателей. А это приводит к потере части, а иногда и всего дохода.
Поэтому работникам и ФЛП, которые финансово пострадали из-за внедрения жесткого карантина, выплатят по 8 тысяч гривен.
Напомним, проект закона № 5300 в парламент 24 марта внес президент Владимир Зеленский.
Выплаты для ФЛП: что было раньше
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект о помощи предпринимателям. Финансовая поддержка касалась тех, чей бизнес пострадал от введения карантина.
- В январе ФЛП получили по 8 тысяч гривен от государства. Оформляли и выплачивали деньги через сервис "Дия".
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