ФЛП временно освободили от уплаты единого налога: какую группу и на сколько
Физические лица-предприниматели могут временно не платить единый социальный взнос (ЕСВ). Впрочем, это касается только ФЛП первой группы.
Соответствующую норму закона в Верховной Раде приняли 4 декабря 2020 года. Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.
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Детали освобождения от уплаты ЕСВ
Как говорится в сообщении, ФЛП первой группы временно освободили от уплаты ЕСВ за такие периоды:
- с 1 по 31 декабря 2020 года;
- с 1 по 31 января 2021 года;
- с 1 по 28 февраля;
- с 1 по 31 марта;
- с 1 по 30 апреля;
- с 1 по 31 мая 2021 года за себя.
Кроме этого, для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательное ведение бумажной книги учета доходов.
Кто является ФЛП первой группы
Первая группа физических лиц предпринимателей – это те, кто не использует труд наемных лиц, а осуществляет исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках. Их доход за год не превышает 1 миллион гривен.
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