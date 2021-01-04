Физические лица-предприниматели могут временно не платить единый социальный взнос (ЕСВ). Впрочем, это касается только ФЛП первой группы.

Соответствующую норму закона в Верховной Раде приняли 4 декабря 2020 года. Об этом говорится на сайте Государственной налоговой службы.

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Детали освобождения от уплаты ЕСВ

Как говорится в сообщении, ФЛП первой группы временно освободили от уплаты ЕСВ за такие периоды:

с 1 по 31 декабря 2020 года;

с 1 по 31 января 2021 года;

с 1 по 28 февраля;

с 1 по 31 марта;

с 1 по 30 апреля;

с 1 по 31 мая 2021 года за себя.

Внимание. Освобождение от налога не будет применяться, если ФЛП нарушил условия применения первой группы плательщиков единого налога.

Кроме этого, для физических лиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательное ведение бумажной книги учета доходов.

Кто является ФЛП первой группы

Первая группа физических лиц предпринимателей – это те, кто не использует труд наемных лиц, а осуществляет исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках. Их доход за год не превышает 1 миллион гривен.