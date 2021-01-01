Известная на весь мир украинская щедривка набирает новую популярность уже и в социальных сетях. Там запустили уникальный флешмоб.

Где как прозвучал украинский "Щедрик" – смотрите в материале 24 канала.

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Что известно об украинской песне "Щедрик"

"Щедрик" украинца Николая Леонтовича одна из самых известных праздничных песен на западе. Петь ее, согласно украинским традициям, принято на праздник Маланки, или Щедрый вечер – 13 января.

Но уже длительное время, украинская композиция традиционно ассоциируется со всеми рождественско-новогодними праздниками. За почти 100 лет существования композиция обросла множеством версий исполнения.

США

Консульство посольства США в Украине выложило видео с акапельным выполнением от хора Военно-воздушных сил США. В Америке это одна из самых известных рождественских песен и неоднократно использовалась в кино, к примеру, в фильме "Один дома".

Хор Военно-воздушных сил США выполняет "Щедрик": смотрите видео

Азербайджан

Посольство Украины в Азербайджане пошло дальше, решили добавить и местного национального колорита. Заслуженные азербайджанские артисты вместе с канадкой украинского происхождения Полиной Десятниченко выполнили Щедрик на одной из кавказских гор Шемахинского сафари-парка. Использовали при этом традиционные азербайджанские инструменты.

"Щедрик" в Азербайджане: смотрите видео

Великобритания

Королевский оркестр Великобритании выполнил "Щедрик" в условиях жесткого локдауна. Британская версия песни прозвучала в закрытом торговом центре, с соблюдением социальной дистанции.

Королевский оркестр Великобритании выполняет "Щедрик": смотрите видео

"Щедрик" онлайн

Однако больше всего версий известной песни появилось в интернете в дистанционном формате. Записи с исполнением "Щедрика" в конференциях в зуме и скайпе заполонили сеть.

Выполнение "Щедрика" онлайн: смотрите видео

Украина

В Украине, конечно, тоже не прошли мимо. На Софийской площади "Щедрик" можно было услышать от оркестра полиции Киева.

Оркестр полиции Киева выполняет "Щедрик": смотрите видео

А в Виннице эстафету подхватили военные музыканты воздушных сил ВСУ и выполнили "Щедрик" на главной площади города.

Музыканты воздушных сил ВСУ выполнили "Щедрик": смотрите видео

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Больше об украинском "Щедрике" смотрите в сюжете: