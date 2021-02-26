На заседании Совета национальной безопасности и обороны могут договориться о новых санкциях. Это уже фактически было анонсировано во время встречи президента с секретарем СНБО. Ограничения, вероятно, коснутся Дмитрия Фирташа.

Вопрос относительно того, кто подпадет под санкции зависит не от политической конъюнктуры, а от того, в отношении кого будут или есть материалы об отношениях с ОРДЛО. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

К теме Третьи санкции СНБО коснутся Фирташа, – СМИ

Какие могут быть основания для санкций

Он пояснил, что в соответствующем случае речь будет идти и о финансовых сделках или бизнесе, связанном с ОРДЛО или с российскими компаниями, работающими на оккупированных территориях. Основаниями для санкций также может быть связь или партнерские отношения с российскими компаниями, работающими в Крыму.

Есть много предположений, что в зоне риска находится Дмитрий Фирташ, потому что у него есть предприятия в Крыму и на территориях ОРДЛО,

– сказал Фесенко.

Политолог отметил, что сейчас сохраняется так называемая интрига относительно того, контролирует ли сейчас Фирташ соответствующие предприятия и осуществляется ли там активная экономическая деятельность, которая фактически противоречит украинскому санкционному режиму.

По словам Владимира Фесенко, сейчас государство проявляет свою мощность в отношении компаний, которые работают вопреки его интересам.

Обратите внимание! Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны запланировано на 26 февраля. Целью заседания СНБО является "принятие оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Реформирование судебной системы

Фесенко подчеркнул, что вопрос о судебной реформе назрел давно. Речь идет не только о ситуации с санкциями СНБО, но и о деле Сергея Стерненко, где есть недоверие к судьям, отметил он.

"Вопрос о судебной реформе очень актуален не только в связи с Тарасом Козаком, но и в целом. В соответствующем вопросе нужна мощная люстрация судейского корпуса, а не просто структурные изменения", – сказал политолог.

Справка. 2 февраля СНБО ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения также коснулись его активов, говорится в частности о телеканалах ZIK, NewsOne и "112 Украина".

В то же время он добавил, что во время реформирования судебной системы будет сопротивление, ведь часть депутатов хотят сохранить своих судей.

Владимир Фесенко о заседании СНБО и судебной реформе: смотрите видео 24 канала