Правоохранители расследуют незаконное завладение землей в Закарпатской области фирмой, которая принадлежит жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. Обыски проводят в органах государственной власти Закарпатья и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса.

Об обысках издание проинформировал собеседник в правоохранительных органах.

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Дело "Спорт-Тур"

Что выяснили правоохранители

По информации следствия, должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора предоставили в частную собственность ООО "Спорт-Тур" земельные участки, которые находились в их ведении. Их вывели из государственной собственности, чем повлекли ущерб государству.

Справка. Компания "Спорт-Тур" принадлежит "Инвестиционной Компании "Терраинвест", конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко.

В результате компания "Спорт-Тур" построила на землях лесохозяйственного назначения в урочище "Паражин" спортивно-жилой и оздоровительный комплекс.

На указанных земельных участках, по данным правоохранителей:

нанесли большой ущерб лесу и почве;

возвели забор и ограничили свободный доступ людей к спорному лесному участку.

А это – нарушение правил пользования природными объектами и конституционных прав граждан.

Правоохранители проводят обыски

По информации источника, 19 марта правоохранители проводят 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса.

Цель правоохранителей – выявить и изъять предметы и документы, связанные с незаконным предоставлением земельных участков лесного фонда в долгосрочное пользование и продажей их в частную собственность.

Дело "Керамбуд"

Кроме этого, правоохранители, по данным источника издания, расследуют еще одно уголовное производство, начатое в марте 2021 года. Оно касается неправомерного захвата земли фирмой "Керамбуд".

Справка. Компания "Керамбуд" принадлежит братьям нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Что выяснили правоохранители

По информации следствия, служащие ООО "Керамбуд" во время осуществления своей хозяйственной деятельности, связанной с добычей песка, глины и суглинка в карьерах на Львовщине без каких-либо договоров аренды с ее владельцами самовольно заняли смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан.

Таким образом компания незаконно добывает полезные ископаемые и наносит ущерб окружающей среде.

Кроме того, следователи выяснили, что "Керамбуд" получил в аренду земельные участки площадью 16,66 гектара и 3,8 гектара для разработки карьера глины. Однако фактически работы проводил за пределами предоставленных им земельных участков. Компания не ведет учета забора и использования воды из скважины.

В фирме прошли обыски

По этому делу правоохранители 18 марта провели ряд обысков в "Керамбуд" с целью изъятия документации. В итоге назначили проверку специалистами Государственной экологической инспекции и Госгеокадастра.

В дальнейшем планируют провести инженерно-экологическую судебную экспертизу с целью установления нанесенного ущерба.

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