Суд в городе Пирканмаа в Финляндии приговорил 2 мужчин к штрафам за подделку документов. Они занимались обеспечением временными рабочими одного из бетонных заводов в центральной Финляндии. Но проблема в том, что на завод они приводили украинцев, у которых права на работу в Финляндии не было.

Двое мужчин в Финляндии организовали бизнес – приводили временных рабочих на бетонный завод. И при этом они умудрились приводить украинцев, которые права на работу в Финляндии не имели. Об этом рассказал финский портал Yle.

К теме Как в Европе изменился спрос на украинских рабочих с начала пандемии: свежие данные

Как выяснили правоохранители, дельцы не захотели отказаться от посреднического вознаграждения и придумали способ обойти закон. Они подделали удостоверение украинцев и убедили тех, чтобы они выдавали себя за румын.

А румыны как граждане Европейского Союза автоматически имеют право работать в Финляндии.

Инцидент произошел в 2017 году (фальшивые документы получили по меньшей мере 20 украинцев), но до сих пор шло следствие и судебные разбирательства. Наконец, 22 декабря стало известно о приговоре:

Интересно, но в итоге суд решил, что преступление не такое уж и серьезное. Мол, они лично документы не подделывали, да и вину не признают.

Поэтому подозреваемых приговорили только к штрафу в 2400 евро. Хотя прокуроры требовали куда более сурового наказания – аж 8 месяцев заключения. Правда, условного.