Президент Владимир Зеленский 24 марта внес в Раду законопроект о финансовой помощи для бизнеса во время карантина. Однако речь идет о выплатах для тех, кто находится в красной зоне.

Законопроект №5300 обозначили как неотложный. К теме Предпринимателям снова хотят выплатить по 8 тысяч из-за карантина Что предусматривает законопроект Предлагают за деньги государственного и местных бюджетов выплатить помощь застрахованным лицам, которые теряют часть прибыли из-за карантина.

Однако помощь предусмотрят, если застрахованное лицо состоит на учете как плательщик единого взноса на территории красной зоны. К слову, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина рассказала, что, вероятно, этот законопроект рассмотрят на ближайшем внеочередном заседании Рады. Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находятся 8 областей: Киевская, Львовская, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Сумская. Что этому предшествовало Премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что предпринимателям снова хотят выплатить по 8 тысяч гривен в связи с карантином. Кроме того, надеются, что местные власти также обеспечат дополнительные выплаты для бизнеса.

Заметим, в результате зимнего локдауна ФЛП уже получали по 8 тысяч.