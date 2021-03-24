Финансовая помощь при карантине: Зеленский внес в Раду законопроект
Президент Владимир Зеленский 24 марта внес в Раду законопроект о финансовой помощи для бизнеса во время карантина. Однако речь идет о выплатах для тех, кто находится в красной зоне.
Источник:24 канал
Законопроект №5300 обозначили как неотложный.
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Что предусматривает законопроект
- Предлагают за деньги государственного и местных бюджетов выплатить помощь застрахованным лицам, которые теряют часть прибыли из-за карантина.
- Однако помощь предусмотрят, если застрахованное лицо состоит на учете как плательщик единого взноса на территории красной зоны.
К слову, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина рассказала, что, вероятно, этот законопроект рассмотрят на ближайшем внеочередном заседании Рады.
Что этому предшествовало
- Премьер-министра Денис Шмыгаль заявил, что предпринимателям снова хотят выплатить по 8 тысяч гривен в связи с карантином. Кроме того, надеются, что местные власти также обеспечат дополнительные выплаты для бизнеса.
- Заметим, в результате зимнего локдауна ФЛП уже получали по 8 тысяч.
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