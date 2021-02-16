Компания ElectroUA запустила бы новый инвестиционный бизнес по продаже зарядных устройств для электромобилей. Впрочем, эта схема напоминает обычную финансовую пирамиду.

Источник: Bihus.Info на 24 канале

Она заключается в том, что человек инвестирует в станции зарядки и якобы получает от компании годовые проценты. Сейчас же инвесторы группы ElectroUA заявляют о "проблемах" с возвратом денег вкладчиков.

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Как предлагает зарабатывать ElectroUA

Компания устанавливает по городу зарядные устройства. Цена одной такой станции – от 3 тысяч долларов.

Их можно купить и сдать в аренду этой же компании под 20, 30, 50 и даже 80 процентов годовых (юридически они оформляются как арендная плата).

под 20, 30, 50 и даже 80 процентов годовых (юридически они оформляются как арендная плата). Когда срок аренды заканчивается, компания занимает устройство себе да еще и должна, по легенде, возвращать вкладчику стартовую инвестицию.

В общем инвесторы платили компании наличными и не получали подтверждение об оплате или отправляли деньги на счет частного лица.

Что известно об ElectroUA? Это группа компаний, которая занимается продажей и арендой электрокаров, строительством солнечных электростанций и строительством "экологического" жилого комплекса. Она объединяет 13 юридических лиц. В группе есть проект по привлечению денег украинцев в зарядные станции для электрокаров.

Рекламная кампания по сбору денег на зарядки длится уже несколько лет. В своей рекламе ElectroUA рассказывают о ключевых стратегических партнерах:

НАК "Нафтогаз Украины",

Sport life,

ТРЦ Lavina mall и тому подобное.

Проблемы с выплатами денег

В 2020 году инвесторы в зарядки ElectroUA (формально – покупатели и арендодатели) начали не выплачивать "проценты" и стартовые инвестиции. В компании объяснили такие проблемы – карантином, хотя невыплаты начались за несколько месяцев до него.

Президент группы ElectroUA Анатолий Кравцов объяснил, что электрозаправки при эпидемиологических ограничениях стали меньше заряжаться, поэтому компания меньше зарабатывает. Однако все пострадавшие инвесторы жалуются на то, что в 2020 году с ними начали рассчитываться не полностью, даже если они вложились до карантина.



Владимир Тарасов – координатор холдинга, Анатолий Кравцов – почетный президент ElectroUA / Фото ElectroUA

Журналисты проанализировали договоры и встретили случаи, когда одну станцию перепродавали дважды и даже трижды одновременно. Президент компании все отрицает.