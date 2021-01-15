Сумма, предназначенная для государственного финансирования политических партий в 2021 году, составляет 793 миллиона гривен. Больше всего денег получит "Слуга народа".

В 2021 году каждый избиратель, принявший участие в голосовании, отдаст на финансирование партий 47 гривен 23 копейки. Об этом сообщает движение "Чесно".

Кстати Партия "Голос" осталась без госфинансирования из-за НАПК, – Рудик

Кто сколько получит

Почти половину денег (49,6%) получит " Слуга народа ". В течение года партия ежеквартально будет получать финансирование – 345,8 миллиона гривен . Политсила получает наибольшую сумму из-за победы на парламентских выборах.

". В течение года партия ежеквартально будет получать финансирование – . Политсила получает наибольшую сумму из-за победы на парламентских выборах. "Оппозиционная платформа – за жизнь" получит 104,5 миллиона гривен.

получит Несмотря на третье место на выборах, "Батькивщина" имеет несколько меньший объем финансирования, чем "Европейская солидарность" или "Голос". Партия получит 65,5 миллиона.

имеет несколько меньший объем финансирования, чем "Европейская солидарность" или "Голос". Партия получит Кстати, между ЕС и "Голосом" равномерно распределят "гендерные" 10% от общего бюджета госфинансирования. Партии дополнительно получат по 35 миллионов гривен.

Кроме того, ЕС выделят 99,7 миллиона, "Голосу" – 81,5.

Заметим, что суммы, предусмотренные в бюджете, не всегда совпадают с тем, что получают партии. Финансирование могут сократить по ряду причин. Например, нарушения в отчетностях политсил.

Госфинансирование партий / Инфографика 24 канала