На финансирование партий выделили почти 700 миллионов гривен: кто сколько получит
Сумма, предназначенная для государственного финансирования политических партий в 2021 году, составляет 793 миллиона гривен. Больше всего денег получит "Слуга народа".
В 2021 году каждый избиратель, принявший участие в голосовании, отдаст на финансирование партий 47 гривен 23 копейки. Об этом сообщает движение "Чесно".
Кстати Партия "Голос" осталась без госфинансирования из-за НАПК, – Рудик
Кто сколько получит
- Почти половину денег (49,6%) получит "Слуга народа". В течение года партия ежеквартально будет получать финансирование – 345,8 миллиона гривен. Политсила получает наибольшую сумму из-за победы на парламентских выборах.
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" получит 104,5 миллиона гривен.
- Несмотря на третье место на выборах, "Батькивщина" имеет несколько меньший объем финансирования, чем "Европейская солидарность" или "Голос". Партия получит 65,5 миллиона.
- Кстати, между ЕС и "Голосом" равномерно распределят "гендерные" 10% от общего бюджета госфинансирования. Партии дополнительно получат по 35 миллионов гривен.
- Кроме того, ЕС выделят 99,7 миллиона, "Голосу" – 81,5.
Заметим, что суммы, предусмотренные в бюджете, не всегда совпадают с тем, что получают партии. Финансирование могут сократить по ряду причин. Например, нарушения в отчетностях политсил.
Госфинансирование партий / Инфографика 24 канала
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