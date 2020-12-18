На 26-м фестивале авторского кино в Белграде кинолента "Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского и Ильи Пермякова получила гран-при, а также высокие оценки критиков. Отдельный приз получила также дебютная картина украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги".

Более чем 6-часовой фильм рассказывает о жизни советских ученых на территории закрытого НИИ в центре Москвы, которые ведут работу над проектом создания идеального человека. Рассказ о жизни в замкнутых условиях, работе под руководством КГБ, тотальном контроле, а также границах человечности и культуры вызвал бурную реакцию зрителей и членов жюри.

"Идея этого фильма только в начале кажется бегством из реальности в прошлое 60-х годов ХХ века, по сути – это возможность для каждого участника, актера, статиста или просто жителя мира "Дау" изучить его отношение к основным идеям, которые лежат в основе "Дау". Дегенерация": к любви, дружбе и человеческой свободе. Этот, порой остроумный, но все же очень тревожный фильм, говорит о неуклонном поиске некоей формулы счастливой и свободной жизни для всех нас в мире, в котором мы живем сегодня", – сказал сербский режиссер Марко Джорджевич.

После вручения награды режиссер Илья Пермяков обратился к зрителям с благодарностью за тонкое понимание всего, что представляет собой этот фильм.

Отдельно жюри сербского фестиваля отметило наградой дебют украинского режиссера Натальи Ворожбит за фильм "Плохие дороги", авторской экранизацией пьесы о жизни и взаимоотношениях военных и рядовых украинцев в разрушенном войной Донбассе.

Представленый в рамках программы Каннского кинофестиваля, кинопроект "Дау" Ильи Хржановского исследует природу тоталитарной власти и способы взаимодействия личности с ней через биографию советского физика Льва Ландау.

В течение 11 лет, с 2007 по 2018 год, в рамках кинопроекта "Вселенная" Дау" было отснято и смонтировано 700 часов киноматериала: 14 фильмов, 3 сериала, множество видеоперформансов и научных фильмов. Значительная часть съемок прошла в Харькове на специально отстроенном съемочной площадке на 12 тысяч квадратных метров, которая стала крупнейшей в Европе.

Напомним, ранее кинолента "Дау. Наташа" Ильи Хржановского совместного производства Германии, Украины и Великобритании вошла в лонг-лист премии Европейской кинематографической академии.