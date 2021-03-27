В Международном валютном фонде были обеспокоены вмешательством правительства в рынок природного газа. Однако Украине нужно дальнейшее сотрудничество. Продолжаются непростые переговоры, для того, чтобы получить согласование положений следующего меморандума и транш.

О сотрудничестве с МВФ, игорном бизнесе, бюджете страны, фиксированной цене на газ, а также о собственных достижениях на посту в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Об образовании

Вы кандидат наук? Вы видели информацию о том, что Илья Кива теперь претендует на кандидатскую?

Я в свое время защитился и сказал: "Я закончил то, что я хотел завершить". Это было очень важно. Это для меня была идеалистическая история, я верил в то, что есть настоящая наука и люди, которые создают что-то новое, потом я разочаровался в отечественной науке.

Есть действительно порядочные люди, но в целом эта история просто дискредитирована. После того времени я сказал, что в науке ни одного дня больше не буду.

Есть адекватный, для моего восприятия, показатель оценки качества экономистов – это их уровень публикаций в западных изданиях. И даже не важно, кандидат ли ты наук, защитил ли ты Phd (доктора философии – 24 канал). Если ты цитируемый и есть в рейтинге Scopus, смог написать статью на иностранном языке, которую опубликовали в серьезных изданиях, которые имеют историю и репутацию – это уже признание, я считаю.

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К сожалению, украинцев с такими данными мало. Я в свое время пытался это сделать, мне сказали: "Вы сначала подшивку наших журналов лет за 50 почитайте, поймите, проникнитесь нашей западно-экономической культурой, а затем присылайте свою статью, мы вас рассмотрим".

После этого теряется мотивация, здесь ты понимаешь – или ты только этому посвящаешь свою жизнь, живешь в идеалистическом мире, или ты едешь на Запад и там уже становишься более серьезным экономистом.

Для чего человеку степень, если он дальше не собирается связывать свою жизнь с наукой? Для "галочки", для того, чтобы было?

Это индивидуальная история. Кто-то видит в этом свое предназначение и свою жизнь. Для меня – это была история после университета, я там занимался наукой, у меня были победы на олимпиадах и научных конференциях – межвузовских и украинских.



Министр финансов Марченко / Фото 24 канала

После этого у меня было желание заниматься наукой, я поступил в аспирантуру. То есть с 1996 по 2009 год я четко посвятил свою жизнь одной научной теме, я этим занимался, жил и горел. Это было желание сделать что-то доброе и прекрасное. Я защитился и считаю, что свой вклад я сделал.

О назначении на должность на достижение

Вы уже почти год находитесь в должности министра финансов и у вас был шанс отчитываться по этому поводу в Верховной Раде, но она пока на карантине. Что успели и что не успели сделать?

В достаточно сложный из-за коронавируса 2020 год нам удалось:

выполнить бюджет;

перевыполнить в части налогов;

принять сбалансированный и реалистичный бюджет на 2021 год;

выполнить все социальные обязательства;

обеспечить финансирование капитальных расходов;

удержать экономическую динамику от резкого падения.

У нас уровень падения ВВП за прошлый (2020 год – 24 канал) – 4%, по сравнению с другими странами мы достаточно неплохо справились с этой ситуацией.

Напомним! Правительство прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году, об этом заявил Игорь Петрашко во время форума "Украина 30". А заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко считает, что ВВП может вырасти и до 5,1%.

Оказать помощь бизнесу в пределах возможностей, которые имело государство, и главное – профинансировать бюджет и закрыть те вопросы, которые мы должны были закрыть как Министерство финансов: дыры, "скрутки", схемы. Мы с этим все боролись, боремся и будем бороться.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это интегрированный показатель экономического развития страны, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.

О примере Грузии

До того, как вы пришли в Министерство финансов, вы были экспертом Центра свободного рынка имени Кахи Бендукидзе. Что с того, что вы читали в Кахи Бендукидзе, с опыта грузинских реформ, вам удалось за год воплотить на посту министра финансов?

То, что я был работником, затем экспертом Центра Бендукидзе не значит, что я полностью разделяю либертарианскую идеологию, и что я полностью разделяю взгляды. Каха, безусловно, был единственным в своем образе.

Те реформы, которые были проведены в Грузии, мы не можем полностью имплементировать в Украине, у нас есть собственный путь, перспективы, амбиции и ошибки. Мы их делаем часто.

Но есть у меня надежды и видение, что мы можем иметь собственного в свое время Каху Бендукидзе или несколько таких людей, о которых в будущем скажут: "Вы знаете, эти люди стояли в основе изменений экономики страны.

Но обычно, когда мы говорим об успехе, мы всегда вспоминаем Грузию и ее опыт.

Это просто такой достаточно позитивный нарратив. Он создан не просто на пустом месте. Грузии есть чем хвастаться, и пример грузинских реформ достаточно показательный, но эти реформы были осуществлены в конкретный момент времени, конкретными историческими фигурами.



Сергей Марченко рассказал об опыте Грузии / Фото 24 канала

Эти реформы и Украину нельзя сравнить. Мы – другие, мы – большая страна. Даже не получится это сделать на какой-то минимальной отрасли.

У нас очень много различных сфер влияния, много влиятельных игроков, серьезно сформирован капитал финансово-промышленной группы, есть государственный интерес, экспортеры, производство – это все в куче не позволяет вам максимально либерализовать вашу экономику, так как в Грузии де-факто с экономических субъектов, которых нужно было защищать, возможно, было только несколько серьезных.

Тогда почему мы грузинских реформаторов постоянно зовем к нам?

Это уже не ко мне вопрос. Мы их можем не звать, они сами приезжают, это уже вопрос не риторический.

О госбюджете

Есть ваша цитата: "За наполнение бюджета, заимствования и расходы отвечает в целом государство". Это напоминает то, что, мол, отвечают все – не отвечает никто.

Министр финансов отвечает за наполнение государственного бюджета. Зона ответственности министерства финансов. И заимствования устраиваем, и бюджет формируем и выполняем, доходную часть, расходную.

Я лично не снимаю с себя ответственности. В этом контексте я объяснял это тем, что у нас есть невыполненные определенные обязательства, условно говоря, антикоррупционная структура.

Были определенные решения Конституционного Суда, которые сделали нам проблемы, дальше судебная реформа должна быть сделана, сейчас вопрос стоит вокруг энергетических рынков электричества – это вопросы, которые влияют на возможности Министерства финансов, которые определяют наши возможности коммуникации с Международным валютным фондом.

Поэтому возможности заимствовать определяет не только Министерство финансов, а государство в целом.

О сотрудничестве с МВФ

Я не большой сторонник сотрудничества Украины с МВФ. Вам лично не стыдно, что мы – такая большая и богатая страна, постоянно стоим с протянутой рукой и выпрашиваем этот транш от МВФ? Может, нам наконец-то сократить какие-то государственные расходы?

Это очень упрощенная картина мира. К сожалению, не бывает простых решений. Мы определяем свое поведение в зависимости от ситуации, в которой мы находимся. Условно, в 2020 году, когда я стал министром финансов, мы прекрасно понимали, что это сложный год – большой дефицит бюджета, плановый дефицит был 7,5% ВВП, а фактический – значительно меньше, то есть мы позаимствовали меньше.

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Одним из условий нашей платежеспособности было именно сотрудничество с МВФ, то есть это была как данность. То есть вы пришли, эти условия уже были заложены, их не могли пересмотреть. Однако это не означает, что это аксиома, с которой нужно работать.

Сотрудничество с МВФ может быть разных видов. Сейчас мы находимся в тесном сотрудничестве, которое предусматривает финансирование государственного бюджета.

Я считаю, что мы должны сделать наше домашнее задание, чтобы в 2023 году, и это, кстати, зафиксировано в стратегии Министерства финансов, мы имели возможность переформатировать формат сотрудничества с МВФ, чтобы выйти на более приемлемый вариант. А именно – когда Национальный банк формирует свои резервы за счет средств МВФ.

То есть это не средства в бюджет, а более приемлемый для МВФ и для нас сценарий.



Марченко о сотрудничестве с МВФ / Фото 24 канала

Мы просто выйдем в формат сотрудничества, который предусматривает поддержку за счет кредитов МВФ или ресурсов платежного баланса, потому что сейчас у нас наиболее радикальный вариант – когда мы финансируем бюджет за счет частичного финансирования МВФ, но здесь не только вопрос в нем.

В зависимость от МВФ ставят свою кредитную поддержку Евросоюз, Макрофин, Всемирный банк. Возможности определяются заимствованию на внешних рынках капитала, если вы в формате сотрудничества – это одни условия. Это все можно менять, но только качественной и стабильной макроситуацией, исполнением бюджета, прогнозируемостью ваших решений, проведением реформ структурных и повышением кредитных рейтингов и снижением кредитных рисков.

Что известно о сотрудничестве Украины с МВФ?

Международный валютный банк в июне 2020 года утвердил



Более 2 миллиардов кредита Украина получила сразу летом 2020 года. Еще в 2020 году должны были состояться 3 просмотра программы и 2 транша – в сумме 700 миллионов долларов. Однако этого не произошло.



В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. Но уже в феврале 2021 года стало известно, что Международный валютный банк в июне 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины . Согласно ей, Украина должна получить около 5 миллиардов долларов.Более 2 миллиардов кредита Украина получила сразу летом 2020 года. Еще в 2020 году должны были состояться 3 просмотра программы и 2 транша – в сумме 700 миллионов долларов. Однако этого не произошло.В конце 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу в Украине. Но уже в феврале 2021 года стало известно, что прогресса не достигли и программа на паузе , пока Украина не выполнит условия.

Тогда можно уже ставить вопрос: "Почему выходите с протянутой рукой?". Это те условия, в которые мы 25 – 30 лет себя успешно загоняли. Мы оказались в этих условиях, сейчас наше поколение будет выходить из этой ситуации. Решение может быть легкое, но последствия будут нехорошие. Поэтому мы все это учитываем и принимаем соответствующим образом свое мнение.

Как-то 3 месяца мы живем без кредита МВФ. Сколько еще можем так жить?

Когда формировали бюджет, предусматривались кредиты МВФ и другие внешние заимствования. За первый квартал будет перевыполнение доходов, но это не значит, что мы можем аплодировать себе. Мы действительно сделали свою работу, формировали бюджет качественно, а система налогов и на таможне работает. Но мы не можем полностью закрыть свои вопросы заимствования.

Поэтому нам необходимо сотрудничество и мы сейчас максимально стараемся, это достаточно непростые переговоры, для того, чтобы все-таки получить согласование положений следующего меморандума и далее получить транш, то есть это сценарий, по которому мы сейчас идем.

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Возможно, тогда вы поднимете на переговорах с МВФ вопрос, чтобы гражданам Украины, налогоплательщикам, не слишком Международный валютный фонд "выкручивал руки"? Потому что из-за недополученных траншей 2020 года из-за разных решений власти, мы вынуждены были заплатить 4 миллиона долларов штрафа МВФ за то, что мы эти деньги не получили?

Здесь немного другой формат общения. Потому что, когда мы ставим нарратив, что МВФ нам что-то должен, в результате такого мы получаем ответную реакцию. То есть вопрос партнерства стоит так, что прежде всего мы заинтересованы в сотрудничестве, никто нас не обязывает его строить.

Мы в таких условиях, когда вынуждены искать возможности и договориться с кредитором. То, что там 4 миллиона долларов – это не штраф, это фактически комиссия за то, что мы, возможно, не использовали средства. Это нормальная практика, я не думаю, что на это даже нужно обращать внимание.

"Всего лишь" 4 миллиона долларов США. Плательщики украинских налогов угощают. Так, министр?

Мы не из налогов берем эти средства, мы берем их с других заимствований.

Затем их придется возвращать налогоплательщикам – нам, гражданам.

Мы можем в МВФ занять, Еврокомиссии, Всемирного банка – по внешним рынкам капитала. Здесь вопрос риторический. Если мы не смогли сделать выборку – это наша проблема, а не МВФ.

Эксминистр экономики Тимофей Милованов говорит о том, что МВФ от нас ничего не требует. По его словам, мы – партнеры, которые сотрудничают.

Это правда, сотрудничаем.

В то же время, когда мы говорим, чтобы поднять вопрос с МВФ – отказываются, аргументируя это тем, что мы не в тех условиях.

Партнерство предполагает, что 2 партнера садятся, договариваются и выполняют взятые на себя обязательства. Мы хотим пересмотреть эти обязательства. Конституционный Суд принимает такое решение, которым пересматривает обязательства даже предыдущих лет, которые были не при этой власти. Это были решения меморандума предыдущих лет.

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Там все очень просто. МВФ говорит: "Это же не по-партнерски, вы же серьезная страна. Если да, то выполните обязательства". В то же время это сделать сложно, ведь это принятые законы, нужно провести их через парламент. Они очень тяжело проходят.

Есть пример восстановления деятельности НАПК в наказании за неправомерное декларирование. Это сложный вопрос, в парламенте, к сожалению, к этому вопросу так и относятся.

Если бы вопроса не было в повестке дня, возможно, его бы не было и у наших партнеров. Они бы не артикулировали к нам о том, что этот вопрос нужно решить.

В этом меморандуме об этом не говорилось, но говорилось о НАПК и создании антикоррупционной инфраструктуры в предыдущих меморандумах, которые брала на себя Украина. Это нормально, что мы, как государство, не можем так делать, просматривая предыдущие взятые на себя обязательства.

О фиксированной цене на газ

МВФ был не в восторге от того, что правительство на период отопительного сезона зафиксировало цену на газ. Заканчивается уже сезон, что будет дальше с ценой на газ?

МВФ был обеспокоен вмешательством правительства в рынок природного газа. Предыдущие наши обязательства предусматривали создание такого рынка. Они поставили вопрос о том, почему так сделали. Было объяснение такое: на рынке – монопольный сговор, участники хотят воспользоваться своим монопольным положением и гражданами Украины.



Цена газа в Украине в 2021 году / Инфографика 24 канала

МВФ принял такую ​​позицию, поэтому не было жестких комментариев. Однако был комментарий, где попросили правительство предложить им такие решения, которые в будущем сделают невозможной такую ​​ситуацию.

Будет возможность гражданам закупать газ, годовой пакет по цене, которую сформируют в ближайшее время. Это решение, которое сейчас готовит "Нефтегаз", правительство, Минэнергетики. Я думаю, что это может быть решение этого вопроса.

Есть МВФ, вы, парламент, Конституционный Суд. МВФ просит не делать так, вы тоже, а правительство уверяет, что не может по-другому. У меня складывается впечатление, что мы делаем все наоборот. Какой-то диссонанс получается.

Это называется "наличие демократии и различных мнений".

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Однако есть монобольшинство

Это не значит, что у нас отсутствует демократическое принятие решений. Это значит, что у нас есть дискуссия и могут быть разные мнения. Действительно, Министерство финансов сидит на горячей сковородке. Нам подогревают, а мы говорим, что всем остальным тоже создадим аларм в системе.

Мы артикулируем к премьеру, правительству, президенту, Верховной Раде. Мы говорим: "Уважаемые, вы приняли закон о бюджете. Там предполагается наличие программы. Не делайте из нас дураков".

Однако демократия.

Да, демократия.

О следующей миссии МВФ

Есть ли у нас сроки следующей миссии, когда будут просмотры и можем ли мы говорить о том транше?

В условиях виртуального мира мы в формате миссии находимся последние полгода. Формально миссия была с декабря 2020 года по январь 2021 года. Однако если взять наши постоянные коммуникации и связь с командой МВФ – миссия для нас ничего не изменила. Мы как коммуницировали онлайн, так и продолжаем.

Сейчас главный вопрос – выйти на формат договоренности на уровне персонала – staff level agreement называется. Дальше уже дело техники – выполнить взятые на себя обязательства.

Пока мы их не выполним, то говорить о новых поступлениях от МВФ бесполезно, я так понимаю?

Конечно, нужно сначала сделать домашнюю работу.

О перевыполнении плана

Поговорим о наполненности бюджета. Снижение прибыли предприятий, уменьшение импорта и экспорта товаров, сокращение объемов добычи природной нефти и газа, ослабление гривны – все это совершенно не влияет на наш план по доходам бюджета. У нас был такой маленький план?

Нет, мы на 100 миллиардов увеличили доходы бюджета. Если вы вспомните, с сентября по декабрь 2020 года все эксперты и макроэкономисты обвиняли Минфин в завышенных ожиданиях, надутых доходах. Это нарратив в последних кварталах года. Я это все помню.

Мне некоторые журналисты говорили, что Минфин надул бюджет и он будет вынужден сделать секвестр в первом квартале. Мы говорили, что такого не будет, у нас все правильно посчитано.

Однако перевыполнение – это кропотливая работа в течение года. Это формирование команд, решение проблем в налоговой таможни. Прежде всего в налоговой. Борьба с НДС.

Также пример декларирования за первый квартал налога на прибыль. Бизнес на 30% больше задекларировал налога на прибыль по результатам первого квартала по сравнению с 2020 годом. По цифрам у нас в 2020 году было падение экономики, но это следствие вывода из тени части потоков.

Перевыполнение доходов по налоговой за 2020 год составило 50 миллиардов. Сейчас продолжается работа. Я думаю, что в этом квартале у нас будет перевыполнение достаточно достойное, оно свидетельствует о том, что мы качественно подготовили бюджет.

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Об игорном бизнесе

В конце 2020 года в правительстве говорили, что ожидают получить деньги от лицензий игорного бизнеса – 7,5 миллиардов поступлений в год. Сейчас мы имеем 70 миллионов за онлайн-лицензии и 62 миллиона от отелей. Как-то мало будет.

Примерно 208 (миллионов – 24 канал) получили за лицензии. Конечно, маловато. У Министерства финансов есть четкое понимание, сколько этот рынок может дать в бюджет. Мы бы хотели, чтобы ответственные за эту сферу органы обеспечили это выполнение. Мы включаем положительное давление на эти процессы.

О таможне, растаможке, ипотеке, инвестициях в страну и прогнозах относительно гривны – читайте вскоре во второй части интервью на 24 канале.