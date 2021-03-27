Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности и закрыл дело в отношении Виталия Жукова. Бывшего работника государственного концерна "Укроборонпром" подозревали во взяточничестве.

Коллегия судей 26 марта удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Узнайте больше Скандал в "Укроборонпроме": что известно о фигурантах схемы

Жукова освободили от ответственности

Антикоррупционный суд освободил Жукова от ответственности из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Бывшего работника Укроборонпрома подозревали в предложении и предоставлении взятки в размере 950 тысяч гривен. Деньги якобы получил человек, который согласился повлиять на принятие решения кем-то другим, уполномоченным на выполнение функций государства.

Что известно о деле Укроборонпрома

В феврале 2019 года журналисты Bihus.Info опубликовали масштабное расследование о хищениях в оборонном комплексе Украины.

о хищениях в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители , – не менее 250 миллионов гривен.

, – не менее 250 миллионов гривен. По данным журналистов, к схеме был причастен Игорь Гладковский – сын заместителя секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Олега Гладковского (близкий друг пятого президента Петра Порошенко).

– сын заместителя секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Олега Гладковского (близкий друг пятого президента Петра Порошенко). Игорь Гладковский в 2015 году вместе с друзьями организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. В результате государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок.

для военной техники. В результате государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок. Руководство Укроборонпрома знало о мошеннических сделках.

Еще одним участником схемы, кроме Игоря Гладковского, был его друг Виталий Жуков. Он работал в Укроборонпроме, однако уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор. По данным журналистов, он отвечал за "оформление документов".

Обратите внимание Олег Гладковский требует от журналистов Bihus.Info более 2 миллионов гривен компенсации