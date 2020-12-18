В Фиджи из-за мощного тропического циклона "Яса" уже погибли 2 человека: что известно
В Фиджи зафиксировали мощный тропический циклон "Яса", из-за которого погибли 2 человека. Местные власти уже эвакуировали примерно 23 тысячи человек.
Порывы ветра в Фиджи из-за непогоды достигали до 345 километров в час. Об этом сообщает The Guardian.
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По данным премьер-министра Фиджи Фрэнка Байнимара, уже подтвердили 2 смертельных случая.
Погиб 45-летний мужчина в Лабасе и трехмесячный младенец,
– сообщил он.
Последствия циклона / Фото Fiji Roads Authority
Из-за тропического циклона в стране зафиксировали шторм 5 категории, который вызвал масштабные наводнения. Также он повредил значительное количество жилых домов и разрушил дороги.
Поврежденные дороги / Фото Fiji Roads Authority
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Премьер-министр подчеркнул, что циклон "Яса" является признаком чрезвычайной климатической ситуации. Вместе с циклоном "Уинстон" он стал одним из сильнейших ураганов в истории Фиджи.
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