Легче "рубануть" один раз, – Фесенко объяснил, почему Зеленский активно использует санкции
Аналитики утверждают, что более эффективным инструментом по ряду вопросов были бы не санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины, а решения судов в этих вопросах. Но политолог Владимир Фесенко считает, что президент специально выбрал такой метод.
Источник:24 канал
За прошедшие 1,5 месяца роль СНБО существенная выросла. Последние месяцы он ничем не отмечался, поэтому о нем забыли. Такое мнение в эфире высказал Фесенко.
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Использовать санкции – в стиле Зеленского
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский решил использовать не сам СНБО, а инструмент санкций через СНБО. Этому есть простое объяснение – санкции можно применить быстро и достаточно эффективно.
Вместо того, чтобы развязывать все эти сложные Гордиевые узлы, легче рубануть один раз. Это в стиле президента: не искать длинных, сложных решений,
- отметил Фесенко.
Действовать по правовым процедурам – очень долго
Эксперт отметил, что действовать по правовым процедурам – это длительный процесс без гарантированного результата. "К сожалению, наша правоохранительная, тем более судебная система, работает очень медленно", – также сказал Фесенко.
Он добавил, что Алексей Данилов имеет определенное влияние. Ему достаточно выгодно усиливать роль Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Почему Зеленский использует санкции как политический инструмент: видео
Последние самые громкие санкции СНБО
- В начале февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака. Он владел пророссийскими каналами NewsOne, ZIK и "112 Украина".
- Через несколько недель под санкции попал Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- Также в СМИ появилась информация, что санкции могут ввести против олигархов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.
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