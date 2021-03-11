Аналитики утверждают, что более эффективным инструментом по ряду вопросов были бы не санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины, а решения судов в этих вопросах. Но политолог Владимир Фесенко считает, что президент специально выбрал такой метод.

За прошедшие 1,5 месяца роль СНБО существенная выросла. Последние месяцы он ничем не отмечался, поэтому о нем забыли. Такое мнение в эфире высказал Фесенко.

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Использовать санкции – в стиле Зеленского

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский решил использовать не сам СНБО, а инструмент санкций через СНБО. Этому есть простое объяснение – санкции можно применить быстро и достаточно эффективно.

Вместо того, чтобы развязывать все эти сложные Гордиевые узлы, легче рубануть один раз. Это в стиле президента: не искать длинных, сложных решений,

- отметил Фесенко.

Действовать по правовым процедурам – очень долго

Эксперт отметил, что действовать по правовым процедурам – это длительный процесс без гарантированного результата. "К сожалению, наша правоохранительная, тем более судебная система, работает очень медленно", – также сказал Фесенко.

Отметим! Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что против каждого из украинских олигархов можно ввести санкции.

Он добавил, что Алексей Данилов имеет определенное влияние. Ему достаточно выгодно усиливать роль Совета нацбезопасности и обороны Украины.

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