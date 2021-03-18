Искали взрывчатку в здании харьковских ОГА и облсовета
В полицию Харькова 18 марта пришло сообщение о заминировании здания областных государственной администрации и совета. На месте работали правоохранители и взрывотехники. Также неподалеку стояло авто спасателей.
Источник:Полиция Харьковщины
Сообщение о заминировании пришло в 12:00 дня. Заминированное здание расположено по адресу Сумская, 64.
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Подробнее о работе полиции
- Пока шли поиски, людей с здания не выводили.
- Специалистам пришлось обследовать почти 2 тысячи квадратных метров территории.
- Взрывчатку или опасные вещества там не обнаружили.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности". Оно предусматривает от 2 до 6 лет заключения.
Полиция и МЧС приехали на "заминирование" ХОГА / Фото "ТРУХА ХАРЬКОВ"
Почему ОГА и облсовет
Согласно информации из открытых источников, Харьковская государственная областная администрация и Харьковский областной совет размещены по одному адресу. Полиция сообщила о минировании ХОГА, однако во многих местных СМИ написали о заминировании облсовета. Поэтому информация на разных ресурсах может не совпадать.
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