В полицию Харькова 18 марта пришло сообщение о заминировании здания областных государственной администрации и совета. На месте работали правоохранители и взрывотехники. Также неподалеку стояло авто спасателей.

Сообщение о заминировании пришло в 12:00 дня. Заминированное здание расположено по адресу Сумская, 64.

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Пока шли поиски, людей с здания не выводили.

Специалистам пришлось обследовать почти 2 тысячи квадратных метров территории.

Взрывчатку или опасные вещества там не обнаружили.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности". Оно предусматривает от 2 до 6 лет заключения.



Полиция и МЧС приехали на "заминирование" ХОГА / Фото "ТРУХА ХАРЬКОВ"

Почему ОГА и облсовет

Согласно информации из открытых источников, Харьковская государственная областная администрация и Харьковский областной совет размещены по одному адресу. Полиция сообщила о минировании ХОГА, однако во многих местных СМИ написали о заминировании облсовета. Поэтому информация на разных ресурсах может не совпадать.

Обратите внимание! Верховная Рада 2 марта проголосовала за ужесточение ответственности за фейковые минирования. Наказание для любителей "шуток о минировании" станет больше – от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Закон приняли из-за увеличения количества фейковых "заминирований" в Украине. Сейчас эти сообщения приобрели угрожающий масштаб.