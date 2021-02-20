"Жулики, мы идем за вами": расследование о фейковхе ПЦР-справках и реакция МВД
Журналисты попытались приобрести в интернете поддельные справки о вакцинации и о ПЦР-тесте на коронавирус, и им это удалось. В МВД мгновенно отреагировали, объяснили причину и пообещали бороться с таким мошенничеством.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Оказалось, что справку об отрицательном тесте на COVID-19 можно купить за 1250 гривен. Причем фейковый документ присылают по почте буквально на следующий день после заказа.
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Расследование журналистов о поддельных медицинских справках
Если человек хочет иметь справку о прививках (например, для своего ребенка), но саму вакцинацию делать не хочет – он может обратиться к нелегальному сервису в интернете, и обогатить мошенников.
- Журналистка попыталась воспользоваться услугами одного из таких сервисов. Она заказала справку о прививках для вымышленного 5-летнего ребенка. И получила ее посылкой на "Новой Почте", заплатив на месте 2850 гривен.
Заказ делали 12 февраля, а уже 16 числа фиктивный документ прислали. Он, заметим, изготовлен очень тщательно – со всеми необходимыми подписями, печатями, данными, даже с номерами вакцин и сроками годности.
Справка о прививках для ребенка за 2850 гривен / Скриншот
К справке предприимчивые мошенники добавляют "информационное письмо" с объяснениями: о враче, выдавшем справку, о клинике, и даже о том, как нужно реагировать, если об этой справке где-то кто спрашивает.
Мошенники подробно отвечают на все вопросы, словно уверены в безнаказанности / Скриншот
Также журналистка заказала справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Для изготовления этой справки мошенникам было достаточно суток, а ее цена – 1250 гривен.
Справка о негативном ПЦР-тесте за 1250 гривен / Скриншот
Мошенничество со справками о ПЦР-тестах: реакция МВД
В этом же эфире заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что в Украине уже реализовали 2 уголовных дела касаемо подделок справок о результате ПЦР-теста на COVID-19.
- Первое – в декабре 2020 о справках, которые "продавали через интернет любому за 500 гривен".
- И второе – 18 февраля 2021 в Краматорске, где турагентства предлагали клиентам "сдавать слюну для ПЦР-теста" на месте, и за несколько месяцев на поддельных тестах заработали 150 тысяч гривен.
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По словам Геращенко, фейковые справки начали делать из-за высокой цены реальных ПЦР-тестов.
- В Украине тестируют бесплатно, если есть основания для теста. Если же где-то "требуют справку для трудоустройства на 10 тысяч гривен, человек должен нести справку за 1500".
Правоохранители сейчас разрабатывают еще несколько преступных групп, которые занимаются изготовлением поддельных справок.
Если мошенники сейчас нас видят, могу сказать: ждите, мы идем за вами!
– подытожил заместитель главы МВД.
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