Журналисты попытались приобрести в интернете поддельные справки о вакцинации и о ПЦР-тесте на коронавирус, и им это удалось. В МВД мгновенно отреагировали, объяснили причину и пообещали бороться с таким мошенничеством.

Оказалось, что справку об отрицательном тесте на COVID-19 можно купить за 1250 гривен. Причем фейковый документ присылают по почте буквально на следующий день после заказа.

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Расследование журналистов о поддельных медицинских справках

Если человек хочет иметь справку о прививках (например, для своего ребенка), но саму вакцинацию делать не хочет – он может обратиться к нелегальному сервису в интернете, и обогатить мошенников.

Журналистка попыталась воспользоваться услугами одного из таких сервисов. Она заказала справку о прививках для вымышленного 5-летнего ребенка. И получила ее посылкой на "Новой Почте", заплатив на месте 2850 гривен.

Заказ делали 12 февраля, а уже 16 числа фиктивный документ прислали. Он, заметим, изготовлен очень тщательно – со всеми необходимыми подписями, печатями, данными, даже с номерами вакцин и сроками годности.



Справка о прививках для ребенка за 2850 гривен / Скриншот

К справке предприимчивые мошенники добавляют "информационное письмо" с объяснениями: о враче, выдавшем справку, о клинике, и даже о том, как нужно реагировать, если об этой справке где-то кто спрашивает.



Мошенники подробно отвечают на все вопросы, словно уверены в безнаказанности / Скриншот

Также журналистка заказала справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Для изготовления этой справки мошенникам было достаточно суток, а ее цена – 1250 гривен.



Справка о негативном ПЦР-тесте за 1250 гривен / Скриншот

Мошенничество со справками о ПЦР-тестах: реакция МВД

В этом же эфире заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что в Украине уже реализовали 2 уголовных дела касаемо подделок справок о результате ПЦР-теста на COVID-19.

Первое – в декабре 2020 о справках, которые "продавали через интернет любому за 500 гривен".

И второе – 18 февраля 2021 в Краматорске, где турагентства предлагали клиентам "сдавать слюну для ПЦР-теста" на месте, и за несколько месяцев на поддельных тестах заработали 150 тысяч гривен.

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По словам Геращенко, фейковые справки начали делать из-за высокой цены реальных ПЦР-тестов.

В Украине тестируют бесплатно, если есть основания для теста. Если же где-то "требуют справку для трудоустройства на 10 тысяч гривен, человек должен нести справку за 1500".

Правоохранители сейчас разрабатывают еще несколько преступных групп, которые занимаются изготовлением поддельных справок.