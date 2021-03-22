О минировании здания Полтавской ОГА 22 марта сообщили электронным письмом. После тщательной проверки, правоохранители не нашли ни одного взрывного устройства.

На место происшествия прибыли команды правоохранителей, взрывотехников и медиков. Об этом сообщил представитель полиции области Юрий Сулаев. Актуально Проиграла пари: девочка "заминировала" школу в Чернигове Что известно о "минировании" На электронную почту Полтавской полиции в 11 утра 22 марта поступило письмо. В нем говорилось, что здание Полтавской обладминистрации заминировано.

На локацию прибыли правоохранители. Они временно запретили проход на площади вблизи Полтавской ОГА и эвакуировали работников из здания.

Из здания Полтавской ОГА эвакуировали людей / Фото "Суспільне" Правоохранители, спасатели и взрывотехники проверяли здание областной администрации и прилегающие территории.

На место "минирования" также прибыла команда медиков.

Через 2 часа спикер областной полиции Сулаев сообщил, что никаких взрывных устройств не нашли.

"Фейковым минерам" будет грозить уголовная ответственность – их могут посадить на срок от 2 до 6 лет. Обратите внимание! 18 марта аналогично "минировали" помещения Полтавской ОГА и СБУ. О взрывчатке тоже извещали электронкой. Случаи "фейкового минирования" в марте 2021 года: 18 марта в Киеве "минировали" 7 станций метро. После тщательной проверки правоохранителями, стало понятно, что это было масштабное "фейковое минирование".

В тот же день сообщали о взрывчатке в Харьковской ОГА.

На несколько дней раньше взрывоопасные предметы искали в киевском цирке и в здании Министерства культуры.

В Одесской области подростки развлекались псевдоминированием школы.