В Полтавской ОГА искали взрывчатку: минирование оказалось фейковым
О минировании здания Полтавской ОГА 22 марта сообщили электронным письмом. После тщательной проверки, правоохранители не нашли ни одного взрывного устройства.
Источник:"Суспільне"
На место происшествия прибыли команды правоохранителей, взрывотехников и медиков. Об этом сообщил представитель полиции области Юрий Сулаев.
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Что известно о "минировании"
- На электронную почту Полтавской полиции в 11 утра 22 марта поступило письмо. В нем говорилось, что здание Полтавской обладминистрации заминировано.
- На локацию прибыли правоохранители. Они временно запретили проход на площади вблизи Полтавской ОГА и эвакуировали работников из здания.
Из здания Полтавской ОГА эвакуировали людей / Фото "Суспільне"
- Правоохранители, спасатели и взрывотехники проверяли здание областной администрации и прилегающие территории.
- На место "минирования" также прибыла команда медиков.
- Через 2 часа спикер областной полиции Сулаев сообщил, что никаких взрывных устройств не нашли.
- "Фейковым минерам" будет грозить уголовная ответственность – их могут посадить на срок от 2 до 6 лет.
Случаи "фейкового минирования" в марте 2021 года:
- 18 марта в Киеве "минировали" 7 станций метро. После тщательной проверки правоохранителями, стало понятно, что это было масштабное "фейковое минирование".
- В тот же день сообщали о взрывчатке в Харьковской ОГА.
- На несколько дней раньше взрывоопасные предметы искали в киевском цирке и в здании Министерства культуры.
- В Одесской области подростки развлекались псевдоминированием школы.
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