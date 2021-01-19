Ложная информация в сети стала мощным инструментом, благодаря которому во время пандемии COVID-19 массово влияют на людей. В частности, в течение короткого времени неправду могут распространить многие пользователи.

Именно поэтому необходимо знать, как получать только проверенную информацию о коронавирусе и противостоять фейкам. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Кто и для чего это делает

Эксперт VoxCheck Максим Скубенко пояснил, что в социальных сетях часто могут распространять ложную информацию. Все для того, чтобы увеличить посещаемость страниц.

Когда кто-то кричит, что коронавирус является биологическим оружием, что его можно вылечить и вообще это не настоящая болезнь, то люди хотят зайти и прочитать,

– подчеркнул эксперт.

По словам Скубенко, таким образом пользователя заставляют перейти по определенной ссылке, а это помогает заработать злоумышленникам деньги.

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Эксперт отметил, что 2 группа фейков является более опасной. Речь идет о дезинформации и пропаганде со стороны Китая и России, которые являются частью информационной войны.

В то же время 3 группа – это обычные люди, которые что-то услышали, придумали свое и распространяют эту информацию среди других.

Основные признаки фейков

Для того, чтобы эффективно бороться с ложной информацией в сети, стоит знать ее основные признаки. В частности, это:

"Громкие" заголовки. Такими, например, являются: "Об этом молчат врачи", "Шок! Сенсация!", "Этого никто не ждал". Они вызывают у читателя эмоцию и заставляют обратить внимание на сообщение.

Эмоциональные тексты, которые апеллируют к подсознанию. Чаще всего они содержат историю с главным героем и переживаниями. Однако не стоит забывать, что часто она является выдумкой.

Жизненная история. Обычно в них верят, ведь это вызывает ощущение, что событие произошло с простым человеком.

Непроверенный источник. Речь идет об информации от неизвестных врачей или экспертов. Один малоизвестный человек, вероятно, не будет знать лучше, чем тысячи профессионалов.

Ввиду этого к такой информации стоит относиться достаточно осторожно. Особенно, если там говорят то, что реципиенту хочется услышать.

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Как бороться с неправдой

Для того, чтобы уберечь себя от воздействия ложной информации, стоит придерживаться нескольких советов. Прежде всего, нужно заботиться о собственной информационной гигиене – не переходить на "заманчивые" истории и не читать их.

Еще один совет – воспринимать только проверенные сообщения. В частности, нужно выбрать сайты, которые ссылаются на проверенные источники.

Прочитайте о COVID-19 на сайте Минздрава или ВОЗ. Когда вы видите новость с заголовком "Шок! Сенсация", где на первый взгляд что-то будет описано интересно и правдиво, то вы уже поймете, что здесь что-то не то,

– рассказал эксперт.

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Следующая рекомендация – не ведитесь на эмоции, ведь их используют нечестные люди. Также стоит подвергать сомнению любую информацию и быть очень бдительным.