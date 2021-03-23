Прокремлевская партия "Справедливая Россия" заявила о намерении открыть филиал в оккупированном Донецке и Луганске. Прежде всего это связано с предстоящими выборами в Госдуму в России, которые состоятся в сентябре.

Ведь с появлением офисов партий, на оккупированном Донбассе будут открывать и избирательные участки для всех жителей. Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин.

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Они собираются работать с жителями Донбасса тогда же в сентябре, когда в России состоятся так называемые выборы в Госдуму,

– подчеркнул он.

По его словам, на оккупированных территориях после того, как заработают российские партии начнут открывать избирательные участки. Поэтому люди будут фактически голосовать на территории другой страны.

Правозащитник отметил, что на Донбассе уже представители Кремля раздали тысячи российских паспортов. Поэтому власти рассчитывают, что эти люди будут голосовать.

Справка. 17 июня 2020 года в России вступил в силу закон, который упростил получение гражданства для украинцев и белорусов. Ранее Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма и Донбасса.

Не думаю, что все партии будут открывать там филиалы – Фейгин

По мнению Марка Фейгина, не все российские партии будут открывать офисы в ОРДЛО. Например, правящая "Единая Россия" не станет этого делать из-за риска санкций.

Ведь Россия признала российским Крым, но не Донбасс. Согласно минскими соглашениями, там действуют украинские законы. И на каком основании тогда они открывают филиалы иностранных партий на территории, которую Москва формально признает украинской,

– отметил адвокат.

Марк Фейгин назвал угрозы открытия офисов российских партий в ОРДЛО:

Открытие офисов российской партии в ОРДЛО: что известно