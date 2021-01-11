Во время зимних праздников украинцы особенно любят запускать фейерверки. Впрочем, если для некоторых это весело и по-праздничному, для других грохот фейерверков превращается в настоящий ночной кошмар. Ведь из-за фейерверков теряются сотни собак, которые боятся громких выстрелов, страдают люди с ПТСР и те, у кого больное сердце.

Сайт 24 канала рассказывает, как продажа и запуск различных пиротехнических средств регулируется в Украине и можно ли привлечь к ответственности тех, кто любит запускать фейерверки.

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Законна ли продажа фейерверков

Да, вообще, продажа и использование пиротехники (фейерверков, петард и т.д.) регулируется Законом Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", а также постановлением Кабинета Министров Украины от 03.08.2011 № 839 "Об утверждении Технического регламента пиротехнических изделий".

Анастасия Гурская, адвокат, управляющий адвокатским бюро "Анастасии Гурской" объясняет, что продажа фейерверков и другой пиротехники законна, если:

производитель определил класс пиротехнического изделия и обеспечил его изготовление так, чтобы обломки материалов не угрожали жизни и здоровью человека, окружающей среде, обеспечил защиту пиротехнического изделия от случайного запуска или воспаление, а максимальный уровень шума не превышал 120 дБ вне опасной зоны действия пиротехнического изделия;

имеется маркировка на пиротехническом средстве и национальный знак соответствия;

пиротехника реализуется в специализированных торговых точках, где имеется соответствующий сертификат качества.

Валентина Терехова, директор юридической компании OMI LAW GROUP, объясняет, что в целом продавать пиротехнику должны в специализированных магазинах со всей документацией. А вот пиротехнику в подземках, на стихийных рынках или в супермаркетах покупать не стоит, ведь она попала туда незаконно.

Если зафиксировано незаконное производство, распространение, продажа средств пиротехники Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 595 – 1020 гривен. Пиротехнический товар изымается соответствующими службами. В случае, если это не первое правонарушение у владельца средств и в течение года он уже имел административный выговор за аналогичное нарушение, то штраф для такого человека колеблется от 1200 до 1700 гривен, – говорит Терехова.

Законно ли использование фейерверков

Анастасия Гурская отметила, что в целом по Украине запрещается с 22 часов до 8 утра проведение салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств в жилых домах и придомовых территориях; лечебных, санаторно-курортных учреждениях, учреждениях образования, культуры; отелях и общежитиях; расположенных в пределах населенных пунктов ресторанах, кафе, предприятиях торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса; парках, скверах, зонах отдыха, расположенных на территории микрорайонов и групп жилых домов.

Также есть возрастные ограничения в использовании пиротехнических средств в зависимости от их вида и класса опасности. Некоторую пиротехнику разрешено продавать только лицам старше 18 лет и при наличии специальной подготовки в целях обеспечения безопасности, – добавляет Гурская.

Запускать фейерверки с 22 часов ночи до 8:00 утра в Украине запрещено / Фото Pixabay

Пиротехнические средства делятся на четыре класса:

Класс 1 – имеют невысокий уровень шума и могут использоваться в помещениях (бенгальские огни, хлопушки и т.д.), продаются с 12 лет.

Класс 2 – низкий уровень опасности и шума, не предназначены для использования в жилых зданиях (петарды), продаются с 16 лет.

Класс 3 – имеют средний уровень опасности, их нельзя использовать вблизи жилых помещений, складов и т.д. Продаются с 18 лет.

Класс 4 – пиротехника для профессионального использования, имеет высокий уровень опасности.

Валентина Терехова говорит, что органы местного самоуправления также имеют право запретить или установить ограничения на своей территории.

Например, Киевская городская администрация еще в 2019 году запретила на территории столицы запускать салюты и фейерверки, пока на востоке Украины действует режим вооруженной агрессии. В Полтаве запрет на использование фейерверков действует с 2017 года. Во Львове еще раньше – с 2015 года, – приводит примеры Терехова.

Если вы видите, что нарушают правила запуска фейерверков, то можете вызвать полицию / Фото Pixabay

Можно ли привлечь к ответственности тех, кто запускает фейерверки

Предусмотрена административная ответственность за нарушение правил соблюдения шума в виде штрафа на граждан – от 85 до 255 гривен, на должностных лиц и граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 255 до 510 гривен, – отметила Гурская.

Она добавляет, что в том случае, если фейерверки используются в запрещенное время (с 22 часов до 8 утра) или вопреки решению органа местного самоуправления или опасным путем, можно вызвать полицию для фиксирования такого нарушения и составления протокола.

Если вы видите, что соседи или жители близлежащих домов запускают салюты из своих балконов или кровель, чем могут нанести ущерб себе или людям рядом, или вам, вашему имуществу, то следует звонить в полицию и сообщать, что пиротехнические средства не предназначены для использования в помещениях или на расстоянии более 100 метров от жилых помещений – используются не по инструкции и угрожают безопасности людей. Это касается и запуска салютов рядом с парковками, – добавила Терехова.