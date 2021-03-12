Федерализация и уничтожение Украины, – Резников о планах России
Алексей Резников объяснил, почему ситуация на Донбассе с начала 2021 года значительно обострилась. По его словам, Россия поднимает ставки.
Источник:"Обозреватель"
Чего хочет Россия
Москва хочет рассказать миру, что она так называемый посредник, а не сторона международного вооруженного конфликта. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявил в интервью.
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Поэтому Украина, мол, должна вести прямой диалог с боевиками.
"Кроме того, они поднимают ставки, понимая, что для нас важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки", – пояснил министр.
Их цель – сделать шаг к уничтожению Украины как государства. Они хотят господствовать в пределах бывшей Российской империи,
– заявил Резников.
Он добавил, что промежуточный вариант Москвы – это федерализация Украины: "Дальше раскол и поглощение страны, как это было немного больше чем сто лет назад – в 1918 году".
Ситуация на Донбассе в 2021 году
- С 1 января боевики на Донбассе ежедневно нарушают режим тишины и прицельно обстреливают позиции украинских военных.
- За чуть более чем 2 месяца погибли не менее 17 наших защитников.
- Кроме того, оккупанты стреляют в мирное население. Офис генпрокурора уже подготовил обращение в Международный уголовный суд в Гааге.
- Сейчас Трехсторонняя контактная группа работает над планом мирного решения войны на Донбассе.
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