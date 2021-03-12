Алексей Резников объяснил, почему ситуация на Донбассе с начала 2021 года значительно обострилась. По его словам, Россия поднимает ставки.

Чего хочет Россия

Москва хочет рассказать миру, что она так называемый посредник, а не сторона международного вооруженного конфликта. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявил в интервью.

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Поэтому Украина, мол, должна вести прямой диалог с боевиками.

"Кроме того, они поднимают ставки, понимая, что для нас важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки", – пояснил министр.

Их цель – сделать шаг к уничтожению Украины как государства. Они хотят господствовать в пределах бывшей Российской империи,

– заявил Резников.

Он добавил, что промежуточный вариант Москвы – это федерализация Украины: "Дальше раскол и поглощение страны, как это было немного больше чем сто лет назад – в 1918 году".

Ситуация на Донбассе в 2021 году