Сотрудники ФБР арестовали мужчину, который публиковал сообщения с угрозами убийством членам Конгресса США. По обвинениям ему грозит 10 лет тюремного срока.

Брендан Хант был арестован в Нью-Йорке, обвиняемого приказали задержать до суда. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

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В пресс-службе отметили, что до нападения на здание Капитолия и снова после этого, онлайн-комментарий Ханта прямо призвал к убийству членов Конгресса.

Для других, кто решит аналогичным способом взяться за оружие, стоит помнить, что это никуда не приведет, кроме заключения под стражу,

– добавили в сообщении.

Что именно публиковал Хант

В пресс-службе Минюста отметили, что 8 января 2021 года, через 2 дня после беспорядков в Капитолии в Вашингтоне – Хант опубликовал видео на сайте для обмена, в котором призвал своих зрителей к насилию.

"Нам нужно вернуться в Капитолий США, когда все сенаторы и многие представители вернутся туда, и на этот раз нам придется появиться с оружием. И нам нужно убить их", – отмечал Хант.

Видео было одним из серии заявлений Ханта, размещенных в социальных сетях по меньшей мере с 6 декабря 2020 года, в которых он призывал к насилию и "публичной казни" членов Конгресса.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: коротко

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне. В результате трагических событий погибли 5 человек.

Палата Представителей проголосовала за импичмент Трампа, его подозревают в подстрекательстве к мятежу. Для окончательного отстранения президента также нужно решение Сената.

По информации спецслужб США, в день инаугурации Джо Байдена в стране готовят вооруженные протесты. Поэтому 20 января Вашингтон будут охранять 25 тысяч нацгвардейцев.



Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала