Соединенные Штаты ввели санкции против Игоря Коломойского, а также его жены, дочери и сына. Однако Федеральное бюро расследований не будет просить Украину об экстрадиции олигарха, ведь это не разрешено украинским законом.

Украинская Конституция прямо запрещает выдавать своих граждан. Поэтому ФБР не будут просить то, что Украина не может выполнить. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Обратите внимание Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи

"ФБР не может сейчас просить, ведь в ведомстве знают все законы", – подчеркнул он.

По его словам, Америка точно будет намекать на такой шаг. В частности, он вспомнил, что Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Украину на День независимости.

Думаю, они могут сказать: "Хорошо, мы приедем. Но назад самолет Байдена должен взять с собой еще и Коломойского, чтобы вывезти его в США",

– отметил Сергей Фурса.

И добавил, что Федеральное бюро расследований не будет просить об экстрадиции, но будет намекать, чтобы украинская власть что-то сделала. Например, лишила Коломойского гражданства.

Коломойский точно потерял все, что есть в США, – Фурса

Инвестиционный банкир отметил, активы Коломойского точно будут конфискованы. Поэтому олигарх полностью потерял все, что есть в Соединенных Штатах.

Однако он сомневается, что Украина получит все эти деньги.

Мы можем сейчас вспомнить неповоротливость Офиса генпрокурора, украинских силовых органов по делу "Приватбанка",

– отметил он.

И вспомнил, что деньги Павла Лазаренко (экс-премьер-министр Украины – 24 канал) так и остались в США, их не вернули в Украину.

Справка. США открыли уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Его обвиняют в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994 – 1999 годах.

Сергей Фурса прокомментировал введение санкций против Коломойского: видео

США ввели санкции против Коломойского: что известно

5 марта Государственный департамент США сообщил о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Также ограничения ввели против его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Цви. Отныне им нельзя въезжать в Соединенные Штаты.

В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского в должности председателя Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. Говорится о причастности олигарха к значительной коррупции.



Санкции против Коломойского: главное / Инфографика 24 канала