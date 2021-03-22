У Києві клінінгова компанія відмиває фасад Офісу Президента після суботніх протестів. З'ясувалося, що очистити стіни від написів зовсім не просто.

ОП відчищають від написів Роботи з відновлення фасаду будівлі тривають із неділі, 21 березня. Станом на 22 березня розпочали відмивання стін. До теми МВС обіцяє нові підозри через заворушення під Офісом Президента