Фасад Офісу Президента почали очищати після протесту через Стерненка: фото, відео
У Києві клінінгова компанія відмиває фасад Офісу Президента після суботніх протестів. З'ясувалося, що очистити стіни від написів зовсім не просто.
Источник:Укрінформ
ОП відчищають від написів
Роботи з відновлення фасаду будівлі тривають із неділі, 21 березня. Станом на 22 березня розпочали відмивання стін.
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