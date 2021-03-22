Фасад Офиса Президента начали очищать после протеста за Стерненко: фото, видео
В Киеве клининговая компания отмывает фасад Офиса Президента после субботних протестов. Выяснилось, что очистить стены от надписей совсем не просто.
Источник:Укринформ
ОП очищают от надписей
Работы по восстановлению фасада здания продолжаются с воскресенья, 21 марта. По состоянию на 22 марта начали отмывание стен.
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Работы восстановительные уже начались, еще вчера. Были демонтированы двери центрального подъезда с разбитым стеклом. Сегодня идет работа по отмыванию фасада,
– рассказали в ОП.
В ведомстве также добавили, что сейчас определяется технология и объем необходимых работ.
Как идут работы
По данным телеграм-канала PavlovskyNews, очистка фасада может длиться не один день. Уборщики столкнулись со сложностями при отмывании краски.
Работники уже повысили температуру и давление воды, но через несколько минут удалось отмыть маленькую часть одной буквы.
На другие несколько букв нанесли химический раствор и заклеили клеенкой. Сейчас уборщики ждут эффекта.
Клининговая компания пытается отмыть Офис Президента
На работы может уйти не один день
Офис Президента отмывают после протестов: видео
Главное о протесте за Стерненко 20 марта
- Сторонники заключенного активиста Сергея Стерненко собрались на Банковой в 19:00.
- Однако протест вышел из-под контроля. Часть активистов начала уничтожать здание ОП.
- Протестующие зажгли фейерверки, разбили окно и обрисовали стены краской.
- В МВД заявили, что это потому, что на акции были провокаторы, которые "хотели, чтобы пролилась кровь".
- В ОП говорят, что ущерб от таких действий составляют 2 миллиона гривен.
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