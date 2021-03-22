В Киеве клининговая компания отмывает фасад Офиса Президента после субботних протестов. Выяснилось, что очистить стены от надписей совсем не просто.

ОП очищают от надписей

Работы по восстановлению фасада здания продолжаются с воскресенья, 21 марта. По состоянию на 22 марта начали отмывание стен.

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Работы восстановительные уже начались, еще вчера. Были демонтированы двери центрального подъезда с разбитым стеклом. Сегодня идет работа по отмыванию фасада,

– рассказали в ОП.

В ведомстве также добавили, что сейчас определяется технология и объем необходимых работ.

Как идут работы

По данным телеграм-канала PavlovskyNews, очистка фасада может длиться не один день. Уборщики столкнулись со сложностями при отмывании краски.

Работники уже повысили температуру и давление воды, но через несколько минут удалось отмыть маленькую часть одной буквы.

На другие несколько букв нанесли химический раствор и заклеили клеенкой. Сейчас уборщики ждут эффекта.



Клининговая компания пытается отмыть Офис Президента



На работы может уйти не один день

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