Фантастическая пропаганда – в МИД отреагировали на заявления России о Крыме
В России заявили, что временно оккупированный Крым никогда не вернется в состав Украины. В МИД назвали такое высказывание "фантастической пропагандой".
Источник:24 канал
Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы России Петр Толстой на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, информируют российские СМИ.
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"Остается неприемлемым тон в отношении российского Крыма, прозвучавший в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что Крым никогда не вернется в Украину и всегда будет частью России", – заявил Толстой .
Реакция МИД
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко иронично отреагировал на такие нарративы политика.
В романах Льва Толстого была правда, а в заявлениях его потомка – исключительно фантастическая пропаганда,
– сказал спикер МИД.
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