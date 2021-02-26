В России заявили, что временно оккупированный Крым никогда не вернется в состав Украины. В МИД назвали такое высказывание "фантастической пропагандой".

Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы России Петр Толстой на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, информируют российские СМИ.

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"Остается неприемлемым тон в отношении российского Крыма, прозвучавший в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что Крым никогда не вернется в Украину и всегда будет частью России", – заявил Толстой .

Реакция МИД

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко иронично отреагировал на такие нарративы политика.

В романах Льва Толстого была правда, а в заявлениях его потомка – исключительно фантастическая пропаганда,

– сказал спикер МИД.

У романах Льва Толстого була правда, а у заявах його нащадка - виключно фантастична пропаганда. https://t.co/z8s0G0b4hK — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021

Обратите внимание! 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления крымских татар российской оккупации. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию освободить полуостров от оккупации.