В украинских городах 1 января активисты традиционно собрались, чтобы почтить память Степана Бандеры. Легендарный украинский политик и борец за независимость нашего государства родился в этот день 112 лет назад.

Крупнейшие марши собрались в Киеве, Днепре и Львове. О том, что происходит на маршах памяти Степана Бандеры, рассказывает 24 канал.

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Киев

В столице возле памятника Тарасу Шевченко люди начали собираться во второй половине дня. По состоянию на 18 часов там уже были сотни, а то и тысячи людей.

Интересно, что здесь можно увидеть людей не только с украинской национальной символикой, но и с белорусской. Люди, которые уехали из Беларуси из-за преследований, говорят: поддерживают такую ​​акцию, ведь Степан Бандера боролся за независимость своего государства, за что и они сегодня борются.

Активисты выкрикивают различные патриотические лозунги, а группа пожилых людей начала засевать, ведь сегодня еще и другой праздник – Новый год.

Правоохранители из-за акции усилили меры безопасности и призывают участников факельного шествия соблюдать карантин.

Марш памяти Степана Бандеры в Киеве: смотрите фото (Артур Зайонц для 24 канала)

Факельное шествие ко дню рождения Бандеры в Киеве: смотрите видео (5 канал)

Начало марша памяти Степана Бандеры в Киеве: смотрите видео (24 канал)

Начало факельного шествия в Киеве: смотрите видео (24 канал)

Львов

Во Львове акцию начали еще днем. Здесь активисты положили цветы к памятнику Степану Бандере, на площади Кропивницкого. Кроме возложения цветов, состоялась общая молитва за Украину.

История Украины всегда нас учит и показывает четкий урок. Наша история героическая, легендарная, а также она есть благодаря конкретным фигурам, благодаря Герою Украины Степану Бандере, героям, которые защищают Украину в российско-украинской войне, революции Достоинства,

– отметил во время вече заместитель львовского мэра Андрей Москаленко.

Памяти Степана Бандеры во Львове: смотрите фото (Львовский городской совет)

Днепр

Не уступает административной и культурной столицам и космический центр Украины. Здесь почтить память Степана Бандеры также пришли сотни людей.

Как и в других городах, после собрания активисты прошлись по городу факельным шествием с патриотическими лозунгами.

Марш памяти Степана Бандеры в Днепре: смотрите фото (Mediaprostir и "Наш город")

Факельное шествие в Днепре: смотрите видео

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске, учитывая карантин, решили отменить факельное шествие. Впрочем, от традиционного вече не отказались – на него пришли десятки людей.

Интересно, что два автобуса отсюда утром отвезли местных в село Старый Угринов, где и родился Степан Бандера.

Памяти Степана Бандеры в Ивано-Франковске: смотрите фото (Руслан Марцинкив)

Полтава

А вот в Полтаве факельное шествие решили не отменять. На него собрались более сотни людей, которые прошли по улице Соборности от перехода "Злато Мисто" к памятнику Ивану Мазепе на Соборной площади.

Факельное шествие в Киеве: смотрите фото ("Полтавщина")

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