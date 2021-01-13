Компания Facebook в декабре 2020 года удалила десятки профилей, которые связаны с партией "европейская солидарность". Среди удаленных аккаунтов есть и те, которые имеют общее с общественной организацией "Дело громад" и "Антикоррупционный блокпост".

► Причина удаления

Как стало известно, основной причиной для удаления является "скоординированное неавтентичное поведение". Об этом компания сообщила 12 января.

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Компания объяснила, что фейковые владельцы профилей манипулировали публичными дебатами для стратегической цели. Именно фальшивые аккаунты были основными в такой операции.

► Как манипулировали

Люди с фейковых аккаунтов модерировали страницы и писали в группах, названных по городам в Украине. Таким образом хотели избежать контроля компании.

Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их более популярными, чем они есть,

– написали на сайте компании.

► О ком писали с фейковых аккаунтов

Одобрительные комментарии были о:

"Европейской солидарности" и ее кандидатах;

общественной организации "Дело общин";

5 президенте Украины Петре Порошенко.

Также зафиксировали значительную часть критики президента Владимира Зеленского с фейковых аккаунтов.

Добавим, что в "Европейской солидарности" и "Деле общин" еще не прокомментировали обвинения Facebook.