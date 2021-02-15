Бывшего президента США Дональда Трампа лишили возможности распространять информацию в Twitter, Facebook, а также Snap. Это произошло после того, как на фоне беспорядков в Вашингтоне он вновь настаивал на своей победе на выборах.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Кроме этого, компания Twitter заявила, что закрыла по крайней мере 3 сообщения Трампа учитывая "небывалую и длительную насильственную ситуацию в Вашингтоне". Его страницу закрыли также и в Instagram.

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Результаты миссии МВФ в Украине

Миссия МВФ завершила работу в Украине без объявления прогресса относительно следующего транша программы stand-by. На этот раз, основным камнем преткновения в переговорах с миссией стал вопрос цены на газ, считает американский экономист Андерс Аслунд.

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