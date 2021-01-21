Ежедневно получаю угрозы, – скандальная блогерша из Киева обратилась к Авакову
Киевская блогерша Таисия Опацкая попросила защиты у министра внутренних дел Арсена Авакова. Она заявила, что получает угрозы физической расправы.
Девушка отметила, что столкнулась со значительным шквалом ненависти в свою сторону. Соответствующее видео она опубликовала на своей инстаграм-странице.
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Онацкая уверяет, что скандальное видео с ней, а также ее фото на аллее Небесной Сотни в Киеве сфальсифицированы. В этом она обвиняет офицера Генштаба ВСУ с позывным "Штирлиц".
"Этот человек призвал найти меня и наказать. После этого мои личные данные и данные моих родных были размещены в интернете – на помощь тем, кто желает моей смерти", – добавила девушка.
Обращение к Минобороны не дало результата. Сегодня меня предупредили о том, что у меня остались сутки,
– отметила блогерша.
И заметила, что уже подала заявление в полицию. Однако просит Авакова взять это под личный контроль. "Я прошу защитить жизнь – мою и моих близких. А свою честь и достоинство я буду защищать в суде", – сказала она.
Таисия Онацкая обратилась к Авакову: смотрите видео
Заметим, что после того, как вокруг Онацкой вспыхнул скандал, от сотрудничества с ней отказался ряд компаний. Больше о ходе этих событий – читайте по ссылке.
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