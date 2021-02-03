В Европейском Союзе одобрили введение санкций против телеканалов ZIK, "112 Украина" и Newsone. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.

Источник: Интерфакс-Украина

Блокировку каналов Медведчука дипломаты обсудили 3 февраля, во время заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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В Европейском Союзе положительно отнеслись к решению СНБО, – Точицкий

Николай Точицкий отметил, что в Европейской Комиссии и Службе внешней политики чрезвычайно одобрительно отнеслись к решению СНБО от 2 февраля о введении санкций против телеканалов ZIK, "112 Украина" и Newsone.

Он добавил, что пока уже даже есть неофициальная реакция на такие действия украинской власти.

Однако, я думаю, что во время визита премьер-министра в Брюссель, мы услышим и официальную реакцию,

– отметил глава представительства Украины при ЕС.

Что этому предшествовало

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Санкций будут действовать в течение 5 лет.

Козаку пренадлежат телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они пока прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов.

Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал такое решение. Президент Украины заявил, что наша страна решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду.



Санкции, которые ввела СНБО 2 февраля / Инфографика 24 канала