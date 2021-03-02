Владимир Зеленский и Президент Европейского совета Шарль Мишель вместе съездили на КПВВ "Счастье" в Луганской области. Представитель ЕС рассказал, что в этом году ЕС вводит новую программу поддержки экономики Донбасса.

Одна из сфер, которую собирается финансировать ЕС, – деятельность контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе. Кроме того, деньги пойдут на оказание госуслуг.

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В этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда – выезда,

– отметил Шарль Мишель.

Евросоюз для Донбасса

Президент отметил: Евросоюз делает масштабные усилия для облегчения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях. Он помогает в разминировании и финансирует Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Но на все шаги навстречу Россия показывает деструктивную позицию.

"Российская сторона, которая так давно настаивала на открытии пункта пропуска в Счастье, продолжает блокировать его работу, собственно так же, как это происходит и в Золотом. Такой подход неприемлемый, негуманный и деструктивный", – заявил Владимир Зеленский.

Со своей стороны Президент Европейского совета отметил, что увидел собственными глазами, как та работа, которую проводит Украина в сотрудничестве с международными партнерами, улучшает повседневную жизнь людей.

Шарль Мишель заметил, что Европейский Союз оказал значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта.

Встреча с представителями гуманитарных миссий

После общения с журналистами Зеленский и Шарль Мишель встретились с представителями международных гуманитарных миссий.

С кем общались:

с членами миссии Международного комитета Красного Креста

с представителями Агентства ООН по делам беженцев

с представителями Danish Demining Group и HALO Trust, которые занимаются проблемой разминирования территорий

с представителями СММ ОБСЕ.

Кроме того, они осмотрели мобильный Центр предоставления административных услуг, подаренный в рамках Программы развития ООН. Мобильный центр позволяет предоставлять качественный сервис людям, которые не могут добраться до стационарных зданий ЦНАП.