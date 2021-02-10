У Євросоюзі вважають, що процес реформ в Україні, попри помітний прогрес, продовжує гальмувати корупція. Там наголошують, що ключові державні інститути мають бути незалежними від будь-якого впливу.

У ЄС також зазначають, що від контрабанди, яка процвітає в Україні, виграють тільки злочинці та олігархи. Про це йдеться у виступі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який від його імені в Європарламенті оголосив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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Я поділяю оцінку про те, що, "незважаючи на помітний прогрес, дуже поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні". Її ключові інститути повинні мати сильне та незалежне керівництво, щоб мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання,

– заявив від імені Борреля Домбровскіс.

Контрабанду в Україні треба зупинити

У звіті йдеться й про те, що в Україні необхідно зупинити контрабанду, адже від неї "виграють тільки злочинці та олігархи". Зазначається, що для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним.

"За минулі роки Бюро показало свою ефективність й принесло відчутні результати. Боротьба з корупцією – ключова умова макрофінансової підтримки ЄС", – сказав віцечиновник.

Реформа судової системи назріла

У Європейському Союзі також переконані, що всеосяжна реформа судової системи в Україні давно назріла. Це підтверджують останні події у сфері верховенства права та боротьби з корупцією

Разом із цим в ЄС усвідомлюють складність завдання, адже від початку втручання Росії було направлено на дестабілізацію, поділ і ослаблення України.

Тому краща відповідь – залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики,

– додали в Євросоюзі.

Єврочиновники запевняють, що готові підтримати процес реформ в Україні. За їхніми словами, ЄС допомагає нашій країні створювати правильні умови для процвітання й миру та надає політичну, фінансову та технічну підтримку.

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