В Евросоюзе считают, что процесс реформ в Украине, несмотря на заметный прогресс, продолжает тормозить коррупция. Там отмечают, что ключевые государственные институты должны быть независимыми от любого воздействия.

В ЕС также отмечают, что от контрабанды, которая процветает в Украине, выигрывают только преступники и олигархи. Об этом говорится в выступлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который от его имени в Европарламенте объявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Я разделяю оценку о том, что, "несмотря на заметный прогресс, очень распространена коррупция, которая продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ее ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство, чтобы получить возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства,

– заявил от имени Борреля Домбровскис.

Контрабанду в Украине надо остановить

В отчете говорится и о том, что в Украине необходимо остановить контрабанду, ведь от нее "выиграют только преступники и олигархи". Отмечается, что для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым.

"За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией – ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", – сказал вицечиновник.

Реформа судебной системы назрела

В Европейском Союзе также убеждены, что всеобъемлющая реформа судебной системы в Украине давно назрела. Это подтверждают последние события в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией

Вместе с тем в ЕС осознают сложность задачи, ведь изначально вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины.

Поэтому лучший ответ – оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики,

– добавили в Евросоюзе.

Еврочиновники уверяют, что готовы поддержать процесс реформ в Украине. По их словам, ЕС помогает нашей стране создавать правильные условия для процветания и мира и предоставляет политическую, финансовую и техническую поддержку.

Дорожная карта реформ в Украине: что известно

Послы стран "Большой семерки" представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине.

Рекомендации G7 по Конституционного Суда

Временно увеличить кворум принятия решений КСУ.

Отложить процедуру отбора судей до внедрения новых правил;

Обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов.

Усилить этические требования к судьям КСУ.

Стратегия судебной реформы: что предлагает G7

К февралю 2021 года следует разработать и принять комплексный документ, который соответствует международным и европейским стандартам.

Верховный Суд: что говорят в G7