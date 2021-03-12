Европейский Союз продлил на полгода санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Решение было принято 12 марта.

Ограничения применяются против 177 человек и 48 объектов хозяйствования. Соответствующий пакет санкций Евросоюз продлевает каждые полгода

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"Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Поэтому персональные ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2021 года.

Санкции предусматривают:

ограничения путешествий;

замораживание активов;

запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.

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