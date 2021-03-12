Евросоюз продлил санкции против России из-за агрессии в Украине
Европейский Союз продлил на полгода санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Решение было принято 12 марта.
Источник:"Европейская правда"
Ограничения применяются против 177 человек и 48 объектов хозяйствования. Соответствующий пакет санкций Евросоюз продлевает каждые полгода
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"Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев", – говорится в сообщении.
Поэтому персональные ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2021 года.
Санкции предусматривают:
- ограничения путешествий;
- замораживание активов;
- запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов.
Санкции ЕС против России из-за агрессии в Украине: что известно
- Евросоюз впервые ввел санкции против России из-за агрессии в Украине 17 марта 2014 года.
- Также ЕС ввел ряд ограничительных мер против отдельных отраслей российской экономики, которые остаются в силе до 31 июля 2021 года.
- Кроме этого, Совет ЕС ввел санкции из-за незаконной оккупации Крыма Россией. Ограничение пока действуют до 23 июня 2021 года.
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