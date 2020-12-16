Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС собирается продлить еще на 6 месяцев – до июня 2021 года. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в твиттере.

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Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций в отношении России на полгода,

– написал он.

Для официального продления санкций еще необходимо утверждение Советом ЕС, а затем - и публикация постановления в "Официальном журнале" Европейского Союза.

EU ambassadors have approved the roll-over of the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 16, 2020

Обратите внимание! Первые санкции ЕС против России были введены в 2014 году из-за агрессии против Украины. С тех пор Евросоюз каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса со стороны России.

Какие еще санкции действуют против России

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для 3 крупнейших российских энергетических и 3 оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

До этого ЕС согласовал продление экономических санкций против России из-за Крыма