Евросоюз продлит санкции против России из-за Украины: на какой срок
Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.
Санкции ЕС собирается продлить еще на 6 месяцев – до июня 2021 года. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк на своей странице в твиттере.
Ранее Россия снова расширила санкции против Украины: кто попал под удар в этот раз
Послы ЕС одобрили продолжение экономических санкций в отношении России на полгода,
– написал он.
Для официального продления санкций еще необходимо утверждение Советом ЕС, а затем - и публикация постановления в "Официальном журнале" Европейского Союза.
Какие еще санкции действуют против России
- ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для 3 крупнейших российских энергетических и 3 оборонных компаний;
- запрет на экспорт и импорт оружия;
До этого ЕС согласовал продление экономических санкций против России из-за Крыма
- запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
- ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
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