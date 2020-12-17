Совет Европейского Союза принял решение о продлении санкций против России еще на пол года. Впервые их ввели еще в 2014 году, реагируя на российскую агрессию против Украины, и с тех пор постоянно продлевают.

Отныне санкции будут действовать как минимум до 31 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

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Как отмечается, такое решение приняли, учитывая выполнение Россией минских договоренностей. Она должна была полностью их выполнить до 31 декабря 2015 года, но до сих пор не сделала этого.

Учитывая, что минские сделки не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно одобрили политическое решение о продлении экономических санкций,

– говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Что предусматривают санкции:

отдельным российским банкам и компаниям ограничивают доступ к рынку капитала ЕС,

запрет на финансовую помощь российским финансовым компаниям,

запрет на импорт/экспорт товаров оборонной сферы или двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях,

запрет доступа России к отдельным технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе, например, в добыче или разведке нефти.

Кроме того, ЕС продлил и отдельные индивидуальные ограничения – замораживание активов и запрет на путешествия причастным к оккупации Крыма и Севастополя. Также продолжат действовать и ограничения на торговые отношения с полуостровом.