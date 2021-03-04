Евросоюз продлил санкции против Януковича и банды
Совет ЕС продлил еще на один год санкции для Януковича и его приспешников. Однако из списка, как и шла речь ранее, исключили Арбузова и Табачника.
Источник:Интерфакс-Украина
Санкции будут действовать до 6 марта 2022 года. Банду Януковича признали виновной в незаконном присвоении государственных денег Украины или злоупотреблении служебным положением.
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Санкции ЕС: с кого их сняли
Активы семи человек, которые зарегистрированы или хранятся на территории Евросоюза, будут заморожены. Однако в ЕС отметили: против двух человек санкции не будут продолжать. В сообщении на сайте Совета ЕС нет имен лиц, на которых наложили санкции.
Однако журналистам ранее стало известно, что санкции снимают с экс-министра образования Дмитрия Табачника и премьера Сергея Арбузова. Санкции сняли, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.
В Совете ЕС отметили, что это решение было принято на основании ежегодного обзора принятых мер.
Санкции против Януковича
- В 2014 году Евросоюз ввел санкции против Януковича и его окружения.
- Сначала в санкционном списке было 18 человек.
- Однако список не остается постоянным: ЕС начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточности доказательств против них от украинского следствия.
- В 2019 году с санкционного списка исключили экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева, бывшего Министра юстиции Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева. В марте 2020 года Совет ЕС снял санкции с экс-премьера беглого Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
- Сейчас активы Януковича и окружения заморожены и в Швейцарии. Активы Януковича и его окружения в Швейцарии оцениваются в примерно 70 миллионов швейцарских франков. Однако через три года санкции могут снять.
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