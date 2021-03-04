Совет ЕС продлил еще на один год санкции для Януковича и его приспешников. Однако из списка, как и шла речь ранее, исключили Арбузова и Табачника.

Санкции будут действовать до 6 марта 2022 года. Банду Януковича признали виновной в незаконном присвоении государственных денег Украины или злоупотреблении служебным положением.

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Санкции ЕС: с кого их сняли

Активы семи человек, которые зарегистрированы или хранятся на территории Евросоюза, будут заморожены. Однако в ЕС отметили: против двух человек санкции не будут продолжать. В сообщении на сайте Совета ЕС нет имен лиц, на которых наложили санкции.

Однако журналистам ранее стало известно, что санкции снимают с экс-министра образования Дмитрия Табачника и премьера Сергея Арбузова. Санкции сняли, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.

В Совете ЕС отметили, что это решение было принято на основании ежегодного обзора принятых мер.

Санкции против Януковича