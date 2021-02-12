Евросоюз пока не дал согласия на изменение соглашения об ассоциации с Украиной: что известно
Состоялось седьмое заседание Совета Ассоциации Украина – ЕС. По его итогам еврокомиссар Оливер Варгеи заявил: несмотря на официальное согласие Евросоюза на "пересмотр" документа, Брюссель еще не дал согласия на его изменение.
Источник:24 канал
Украина считает необходимым обновить соглашение об ассоциации, сделав его соответствующим текущим реалиям. Премьер Денис Шмыгаль после заседания Рады вновь подчеркнул эту позицию. Впрочем, комиссар взял слово, чтобы его дополнить.
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Детали заявления Варгеи на совместной пресс-конференции 11 февраля
Еврокомиссар подчеркнул, что согласие ЕС на "пересмотр соглашения" еще не означает договоренности о его "обновлении".
Пересмотр соглашения означает не только поиск новых сфер, где его применяют, но также выполнение (того, что есть в соглашении). Поэтому мы начнем с оценки выполнения Соглашения об ассоциации,
– заметил Варгеи.
Он добавил: по мнению Еврокомиссии, нет необходимости менять соглашение. Поскольку оно – достаточно гибкое и позволяет расширять наше сотрудничество.
"Но мы готовы рассмотреть запросы Украины о новых сферах, если таковые поступят", – отметил комиссар.
В то же время он подчеркнул: Еврокомиссия считает, что соглашение об ассоциации с Украиной "до сих пор имеет (неиспользованный) потенциал".
Что о мероприятии думает Шмыгаль
Премьер прежде всего подчеркнул, что заседание прошло успешно.
Что, по мнению Шмыгаля, удалось достичь по его итогам:
- начали процесс пересмотра Соглашения об ассоциации и согласовали дальнейшие шаги;
- дали старт диалогу по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС;
- провели первый диалог между Украиной и ЕС в направлении реализации европейского зеленого курса.
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Что такое Соглашение об ассоциации Украины с ЕС?
В 2014 году Европейский Союз и Украина заключили соглашение об ассоциации. Соглашение является основным инструментом для сближения Украины с ЕС, углубления политических отношений, экономических связей, развития общих ценностей.
Экономическая часть Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли) предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений, открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства к европейскому, интеграции стандартов ЕС в ключевые секторы украинской экономики.
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