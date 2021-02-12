Состоялось седьмое заседание Совета Ассоциации Украина – ЕС. По его итогам еврокомиссар Оливер Варгеи заявил: несмотря на официальное согласие Евросоюза на "пересмотр" документа, Брюссель еще не дал согласия на его изменение.

Украина считает необходимым обновить соглашение об ассоциации, сделав его соответствующим текущим реалиям. Премьер Денис Шмыгаль после заседания Рады вновь подчеркнул эту позицию. Впрочем, комиссар взял слово, чтобы его дополнить.

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Детали заявления Варгеи на совместной пресс-конференции 11 февраля

Еврокомиссар подчеркнул, что согласие ЕС на "пересмотр соглашения" еще не означает договоренности о его "обновлении".

Пересмотр соглашения означает не только поиск новых сфер, где его применяют, но также выполнение (того, что есть в соглашении). Поэтому мы начнем с оценки выполнения Соглашения об ассоциации,

– заметил Варгеи.

Он добавил: по мнению Еврокомиссии, нет необходимости менять соглашение. Поскольку оно – достаточно гибкое и позволяет расширять наше сотрудничество.

"Но мы готовы рассмотреть запросы Украины о новых сферах, если таковые поступят", – отметил комиссар.

В то же время он подчеркнул: Еврокомиссия считает, что соглашение об ассоциации с Украиной "до сих пор имеет (неиспользованный) потенциал".

Что о мероприятии думает Шмыгаль

Премьер прежде всего подчеркнул, что заседание прошло успешно.

Что, по мнению Шмыгаля, удалось достичь по его итогам:

начали процесс пересмотра Соглашения об ассоциации и согласовали дальнейшие шаги;

дали старт диалогу по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС;

провели первый диалог между Украиной и ЕС в направлении реализации европейского зеленого курса.

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