Евросоюз поддержал американские санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. США запретили бизнесмену и его семье въезд в страну.

В то же время в ЕС отметили важность расследования мошенничества в Приватбанке в Украине. Об этом 10 марта сообщил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

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ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве чиновника в украинской власти,

– сказал он.

ЕС и США должны координировать свою политику

Петер Стано отметил, что важно, чтобы Евросоюз и Штаты координировали свою политику в вопросах, где они имеют общие интересы.

По его словам, этот вопрос уже обсуждали во время последних контактов на самом высоком уровне.

В заключение спикер добавил, что в санкционных режимах ЕС, которые имеют отношение к Украине, нет "критерия, который бы позволял накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Санкции против Коломойского: коротко

Госдеп США в начале марта 2021 года ввел санкции против Игоря Коломойского, ему запретили въезд в страну.

Основанием для этого стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. В частности, причастность к значительной коррупции.

После этого у президента Владимира Зеленского подчеркнули, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.



Санкции против Коломойского / Инфографика 24 канала