Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: какое оно
Европейский Союз назвал еще одно условие для того, чтобы Украина получила макрофинансовую помощь. Оно касается медицинских закупок.
Источник: твиттер Матти Маасикаса
В частности все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.
Обратите внимание Сотрудничество с МВФ в 2021: когда получим деньги и что этому угрожает
Условия транша для Украины
Он отреагировал на статью Atlantic Council об обострении проблем Украины с вакцинацией из-за напряжения между Министерством здравоохранения и ГП "Медицинские закупки".
Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС,
– заметил Маасикас.
Конфликт между Минздравом и ГП "Медзакупки": кратко
- Арсен Жумадилов обвинил главу Минздрава Максима Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупок" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом.
- Он отметил, что Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар США дешевле за 1 дозу препарата.
- Скандал закончился тем, что закупать вакцину для Украины будут через международную компанию Crown Agents.
Поделиться новостью