Европейский Союз назвал еще одно условие для того, чтобы Украина получила макрофинансовую помощь. Оно касается медицинских закупок.

Источник: твиттер Матти Маасикаса

В частности все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас.

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Условия транша для Украины

Он отреагировал на статью Atlantic Council об обострении проблем Украины с вакцинацией из-за напряжения между Министерством здравоохранения и ГП "Медицинские закупки".

Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС,

– заметил Маасикас.

Отметим! На сайте Минздрава указано, что роль такого агентства выполняет ГП "Медицинские закупки Украины".

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