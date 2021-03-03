Евросоюз снял санкции с Арбузова и Табачника – соратников Януковича
Послы Европейского союза утвердили продолжение индивидуальных санкций против президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения. Но в то же время из списка исключили экс-премьера Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.
Источник:твиттер Рикарда Йозвяка
Соответствующее решение приняли послы Европейского Союза 3 марта. В целом они согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов. Срок действия ограничений – 6 месяцев.
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Детали от брюссельского корреспондента "Радио Свобода"
Рикард Йозвяк напомнил, что Януковчиа и компанию обвиняют в подрыве территориальной целостности Украины.
Арбузов и Табачник – вне списка,
– добавил он.
Не первые исключение из санкционного списка
- В июле 2018 года из списка исключили экс-министра юстиции Елену Лукаш и экс-нардепа-беглеца Сергея Клюева.
- В марте 2019 года ЕС официально снял санкции с его брата – Андрея Клюева, бывшего главы Администрации Президента Януковича.
- В марте 2020 года Совет ЕС решил снять санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
- Кроме того, была информация, что из списка санкций могут исключить Александра Януковича, сына бывшего президента.
- Санкции отменяют, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.
- Санкции против Виктора Януковича и его окружения впервые ввели в марте 2014 года – после начала агрессии России против Украины, которой президент-беглец способствовал. С тех пор ограничения продлевают на ежегодной основе.
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