Послы Европейского союза утвердили продолжение индивидуальных санкций против президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения. Но в то же время из списка исключили экс-премьера Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Соответствующее решение приняли послы Европейского Союза 3 марта. В целом они согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов. Срок действия ограничений – 6 месяцев. К теме ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения Детали от брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикард Йозвяк напомнил, что Януковчиа и компанию обвиняют в подрыве территориальной целостности Украины. Арбузов и Табачник – вне списка,

– добавил он. EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 3, 2021 Заметим! Арбузов был исполняющим обязанности премьер-министра с 28 января по 27 февраля 2014 года. Табачник занимал должность министра образования и науки с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года. Не первые исключение из санкционного списка В июле 2018 года из списка исключили экс-министра юстиции Елену Лукаш и экс-нардепа-беглеца Сергея Клюева. В марте 2019 года ЕС официально снял санкции с его брата – Андрея Клюева, бывшего главы Администрации Президента Януковича. В марте 2020 года Совет ЕС решил снять санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Кроме того, была информация, что из списка санкций могут исключить Александра Януковича, сына бывшего президента. Санкции отменяют, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения. Санкции против Виктора Януковича и его окружения впервые ввели в марте 2014 года – после начала агрессии России против Украины, которой президент-беглец способствовал. С тех пор ограничения продлевают на ежегодной основе.