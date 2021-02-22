Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко: детали
Европейский Союз готовит четвертый пакет санкций против властей Беларуси. Новые ограничения могут обсудить в Брюсселе во время заседания Совета глав МИД 22 февраля.
Источник:телеграм Павла Латушко
Член президиума белорусского Координационного совета заявил, что Евросоюз, который действует достаточно осторожно по поводу санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода.
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Процедура подготовки пакета санкций предусматривает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков,
– отметил представитель оппозиции.
Страны ЕС не ограничатся санкциями
Павел Латушко подчеркнул, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями.
По его словам, уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа. В частности активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база.
Санкции ЕС против Беларуси: коротко
- Первый пакет санкций ЕС ввел 2 октября 2020 года. Под ограничения попали 40 белорусских чиновников, но Лукашенко среди них не было.
- Во втором пакете от 6 ноября о самопровозглашенном президенте вспомнили.
- Третий пакет ввели 17 декабря. В него попали 29 белорусов, среди которых – спикер, генпрокурор и чиновники.
- Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание счетов.
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