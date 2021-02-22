Европейский Союз готовит четвертый пакет санкций против властей Беларуси. Новые ограничения могут обсудить в Брюсселе во время заседания Совета глав МИД 22 февраля.

Член президиума белорусского Координационного совета заявил, что Евросоюз, который действует достаточно осторожно по поводу санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода.

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Процедура подготовки пакета санкций предусматривает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков,

– отметил представитель оппозиции.

Страны ЕС не ограничатся санкциями

Павел Латушко подчеркнул, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями.

По его словам, уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа. В частности активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база.

Обратите внимание! В 2020 году Европейский Союз ввел три пакета санкций против Беларуси.

Санкции ЕС против Беларуси: коротко