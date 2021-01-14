Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года признал жалобу Киева о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму приемлемой. ЕСПЧ рассмотрит дело "Украина против России" по существу.

О признании украинской жалобы судом на своей странице в фейсбуке сообщил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина.

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Подробности с заседания суда

Документы суда свидетельствуют, что ЕСПЧ признал жалобу Украины "частично приемлемой". Впрочем, подавляющее большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.

Суд также рассмотрит обвинения:

относительно ненадлежащего расследования Россией убийств;

о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми;

преследования нерусскоязычных СМИ;

ограничения образования на других языках чем русский;

запугивания и преследования религиозных лидеров;

автоматического предоставления российского гражданства;

ограничения свободного передвижения крымчан на материковую Украину и тому подобное.

Кроме того, ЕСПЧ отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до оккупации полуострова.

Отметим, суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику по убийствам / расстрелам".

Обратите внимание! Европейский суд пока не принимал ни одного решения по делу "Украина против России". Он лишь признал обвинения приемлемыми и согласился рассматривать их.

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Реакция Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська назвал это промежуточной победой Украины по делам против России.

Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека. Решение ЕСПЧ – мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне,

– подчеркнул министр.

Что известно о деле "Украина против России"