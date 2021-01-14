Европейский суд все же рассмотрит дело Украины против России по Крыму
Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года признал жалобу Киева о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму приемлемой. ЕСПЧ рассмотрит дело "Украина против России" по существу.
О признании украинской жалобы судом на своей странице в фейсбуке сообщил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина.
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Подробности с заседания суда
Документы суда свидетельствуют, что ЕСПЧ признал жалобу Украины "частично приемлемой". Впрочем, подавляющее большинство статей, по которым Украина обвиняет РФ в осуществлении системных нарушений прав человека в Крыму, признаны приемлемыми для рассмотрения по существу.
Суд также рассмотрит обвинения:
- относительно ненадлежащего расследования Россией убийств;
- о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми;
- преследования нерусскоязычных СМИ;
- ограничения образования на других языках чем русский;
- запугивания и преследования религиозных лидеров;
- автоматического предоставления российского гражданства;
- ограничения свободного передвижения крымчан на материковую Украину и тому подобное.
Кроме того, ЕСПЧ отметил, что Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, то есть еще до оккупации полуострова.
Отметим, суд отклонил как неаргументированные только обвинения Украины о том, что Россия после оккупации Крыма установила там "административную практику по убийствам / расстрелам".
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Реакция Малюськи
Министр юстиции Денис Малюська назвал это промежуточной победой Украины по делам против России.
Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека. Решение ЕСПЧ – мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне,
– подчеркнул министр.
Что известно о деле "Украина против России"
- Дело касается жалоб Украины на нарушение в течение марта – сентября 2014 года Россией прав жителей Крыма.
- Украинское правительство 13 марта 2014 года подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России.
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