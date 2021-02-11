Европарламент призвал Украину усовершенствовать избирательное законодательство: детали
Европарламент призвал украинскую власть улучшить избирательное законодательство. В частности, привести его в соответствие с международными стандартами. Кроме этого, обратили внимание, что необходимо больше усилий уделить Соглашению об ассоциации.
Источник:Интерфакс – Украина
Об этом говорится в резолюции относительно выполнения Украиной Соглашения об ассоциации. Докладчиком был депутат Михаэль Галер из Германии.
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Что заявили в Европарламенте
- Европарламент приветствовал новый Избирательный кодекс, который приняли в декабре 2019 года. В частности, Положение о правах временно перемещенных лиц.
- Однако напомнили, что поправки в Избирательный кодекс во время выборов вызывают юридическую неопределенность и негативно влияют на работу комиссий.
- Украинцев призвали и дальше бороться с незаконной агитацией и подкупом голосов.
Избирательный кодекс надо улучшить
Европарламент настаивает, чтобы Избирательный кодекс улучшили в соответствии с международными стандартами. Все потому, что необходимо решить вопросы проведения кампаний в социальных сетях, прозрачности расходов и доступа независимых кандидатов к избирательному процессу.
Что сказали об украинских выборах
- В ЕС довольны оценкой миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. Они были в целом конкурентны, хорошо организованы и эффективно проведены.
- Правда, в Европарламенте настойчиво призывали украинскую власть устранить все недостатки и следовать рекомендациям итоговых отчетов ОБСЕ и БДИПЧ.
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Призвали к выполнению Соглашения об ассоциации
Депутаты призвали к полному выполнению Соглашения. Дело в том, что помощь ЕС Украине зависит от суровых условий, поэтому необходимо продемонстрировать новую приверженность реформам и принципам Союза.
Однако в Европарламенте все же приветствовали беспрецедентную помощь ЕС. Отметили, что власть Украины должна создать благоприятный климат для инвестиций и немедленно выполнить согласованные условия для предоставления макрофинансовой помощи, изложенные в Меморандуме о взаимопонимании.
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