Европарламент призвал украинскую власть улучшить избирательное законодательство. В частности, привести его в соответствие с международными стандартами. Кроме этого, обратили внимание, что необходимо больше усилий уделить Соглашению об ассоциации.

Об этом говорится в резолюции относительно выполнения Украиной Соглашения об ассоциации. Докладчиком был депутат Михаэль Галер из Германии.

К теме Украина и ЕС начинают пересматривать торговую часть Соглашения об ассоциации

Что заявили в Европарламенте

Европарламент приветствовал новый Избирательный кодекс , который приняли в декабре 2019 года. В частности, Положение о правах временно перемещенных лиц.

, который приняли в декабре 2019 года. В частности, Положение о правах временно перемещенных лиц. Однако напомнили, что поправки в Избирательный кодекс во время выборов вызывают юридическую неопределенность и негативно влияют на работу комиссий.

Украинцев призвали и дальше бороться с незаконной агитацией и подкупом голосов.

Избирательный кодекс надо улучшить

Европарламент настаивает, чтобы Избирательный кодекс улучшили в соответствии с международными стандартами. Все потому, что необходимо решить вопросы проведения кампаний в социальных сетях, прозрачности расходов и доступа независимых кандидатов к избирательному процессу.

Что сказали об украинских выборах

В ЕС довольны оценкой миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. Они были в целом конкурентны, хорошо организованы и эффективно проведены. Правда, в Европарламенте настойчиво призывали украинскую власть устранить все недостатки и следовать рекомендациям итоговых отчетов ОБСЕ и БДИПЧ.

Читайте также Украина может получить 600 миллионов евро от ЕС: при каких условиях

Призвали к выполнению Соглашения об ассоциации

Депутаты призвали к полному выполнению Соглашения. Дело в том, что помощь ЕС Украине зависит от суровых условий, поэтому необходимо продемонстрировать новую приверженность реформам и принципам Союза.

Однако в Европарламенте все же приветствовали беспрецедентную помощь ЕС. Отметили, что власть Украины должна создать благоприятный климат для инвестиций и немедленно выполнить согласованные условия для предоставления макрофинансовой помощи, изложенные в Меморандуме о взаимопонимании.