Центр "Миротворец" внес Европейского комиссара от Венгрии Оливера Варгеи в свой список. Однако, по состоянию на утро 18 февраля, удалил его из перечня "врагов Украины".

Оливера Варгеи внесли в список "Миротворца" 16 февраля. Об этом сообщал ряд венгерских СМИ.

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Страница Европейского комиссара была доступна по этой ссылке, но по состоянию на утро 18 февраля она удалена.



Оливера Варгеи внесли в список "Миротворца" / Скриншот "Европейской правды"

Стоит отметить, что профиль доступен в веб-архиве по состоянию на 16 февраля.

Обратите внимание! Ранее Оливер Варгеи во время заседания Совета ассоциации Евросоюз – Украина требовал запретить сайт "Миротворец".

Почему Вергеи добавили в список "Миротворца"

Центр "Миротворец" добавил члена Европейской комиссии Оливера Варгеи в список из-за:

Вмешательства в дела суверенного государства Украина;

действий, направленных на поддержку сепаратизма на Закарпатье;

участия в пропагандистских мероприятиях против Украины.