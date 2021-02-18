Еврокомиссар из Венгрии загремел в "Миротворец", но не надолго: детали
Центр "Миротворец" внес Европейского комиссара от Венгрии Оливера Варгеи в свой список. Однако, по состоянию на утро 18 февраля, удалил его из перечня "врагов Украины".
Источник:"Европейская правда"
Оливера Варгеи внесли в список "Миротворца" 16 февраля. Об этом сообщал ряд венгерских СМИ.
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Страница Европейского комиссара была доступна по этой ссылке, но по состоянию на утро 18 февраля она удалена.
Оливера Варгеи внесли в список "Миротворца" / Скриншот "Европейской правды"
Стоит отметить, что профиль доступен в веб-архиве по состоянию на 16 февраля.
Почему Вергеи добавили в список "Миротворца"
Центр "Миротворец" добавил члена Европейской комиссии Оливера Варгеи в список из-за:
- Вмешательства в дела суверенного государства Украина;
- действий, направленных на поддержку сепаратизма на Закарпатье;
- участия в пропагандистских мероприятиях против Украины.
Чем известен сайт "Миротворец"?
Независимая неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против нацбезопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
На сайте "Миротворец" составляли и публиковали в открытом доступе базу, где указаны персональные данные "изменников Родины, боевиков, российских военных". Сведения о них обычно заносят в раздел "Чистилище".
В центре отмечают, что их деятельность соответствует законам Украины и международным нормативно-правовым актам.
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