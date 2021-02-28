Евроинтеграция Украины становится еще ближе, – глава МИД Литвы о "Люблинском треугольнике"
Инициатива "Люблинский треугольник", которая объединяет Украину, Литву и Польшу, приближает евроинтеграцию Украины. Безусловно, этот формат очень полезен.
Источник:"Раио Свобода"
Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он добавил, что этот формат можно расширить и говорить не только о политике.
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В то же время министр отметил, что стороны только начали сотрудничество, ведь фактически состоялось 1 заседание министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы.
Думаю, что этот формат очень полезен. И я уверен, что этот формат можно расширить, говорить не только о политике. Мы могли бы обсуждать также общую историю, геополитику, экономику и много других вещей. Такая коммуникация позволяет в определенной степени структурировать наше сотрудничество,
– сказал он.
Заметим, что первая встреча руководителей МИД Украины, Польши и Литвы состоялась 29 января. К ней присоединилась и белорусский лидер Светлана Тихановская.
О чем говорили стороны
- О будущих шагах и вызовах. Страны обсудили совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе. В частности, противодействию пандемии коронавируса, российской агрессии против Украины.
- Об организационных вопросах. Стороны утвердили логотип "Люблинского треугольника". На нем изображены флаги стран и сочетание "3 + 1".
- О ситуации в Беларуси. По словам Дмитрия Кулебы, без Беларуси "Люблинский треугольник" будет неполным. Министр рассказал, что Тихановскую услышали и будут более подробно изучать озвучены вопросы.
- О помощи с вакцинацией. Тема вакцины была одним из пунктов встречи. Дипломаты определили определенные шаги для поддержки касательно поставок вакцин.
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