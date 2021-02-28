Инициатива "Люблинский треугольник", которая объединяет Украину, Литву и Польшу, приближает евроинтеграцию Украины. Безусловно, этот формат очень полезен.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" выразил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он добавил, что этот формат можно расширить и говорить не только о политике.

Важно Время еще не пришло, – Кулеба об участии Беларуси в Люблинском треугольнике

В то же время министр отметил, что стороны только начали сотрудничество, ведь фактически состоялось 1 заседание министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы.

Думаю, что этот формат очень полезен. И я уверен, что этот формат можно расширить, говорить не только о политике. Мы могли бы обсуждать также общую историю, геополитику, экономику и много других вещей. Такая коммуникация позволяет в определенной степени структурировать наше сотрудничество,

– сказал он.

Заметим, что первая встреча руководителей МИД Украины, Польши и Литвы состоялась 29 января. К ней присоединилась и белорусский лидер Светлана Тихановская.

О чем говорили стороны

О будущих шагах и вызовах. Страны обсудили совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе. В частности, противодействию пандемии коронавируса, российской агрессии против Украины. Об организационных вопросах. Стороны утвердили логотип "Люблинского треугольника". На нем изображены флаги стран и сочетание "3 + 1". О ситуации в Беларуси. По словам Дмитрия Кулебы, без Беларуси "Люблинский треугольник" будет неполным. Министр рассказал, что Тихановскую услышали и будут более подробно изучать озвучены вопросы. О помощи с вакцинацией. Тема вакцины была одним из пунктов встречи. Дипломаты определили определенные шаги для поддержки касательно поставок вакцин.

Интересно! " Люблинский треугольник" – это трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел этих стран в июле 2020 года. Платформа служит для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества трех стран-участниц.