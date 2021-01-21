Комитет по финансовой, налоговой и таможенной политики 21 января утвердил вариант новых правил для растаможивания "евроблях". Владельцам таких автомобилей предлагают в течение 180 дней с момента принятия нового закона выплатить 8,5 тысячи гривен и растаможить авто по льготным условиям.

В ближайшее время соответствующий законопроект зарегистрируют в Верховной Раде. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Доступное авто".

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Что предусматривает законопроект

Его положения будут касаться только тех автомобилей на иностранной регистрации, которые ввезли до 31 декабря 2020 года;

срок действия закона – 180 дней с момента его принятия;

Растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовик, один прицеп).

Это транспортное средство должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".

Заметим, для того чтобы начать процесс растаможки автомобиля, нужно заплатить 8500 гривен, или его можно вывести за границу заплатив такую ​​же сумму штрафа.

Согласно законопроекту, растаможить авто станет дешевле. Пошлина составит ноль процентов, акциз также будет меньше. В частности, его размер будет зависеть от возраста машины, типа и объема двигателя. На размер акциза также будет начисляться НДС 20%. Льготный режим растаможки будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу закона.

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