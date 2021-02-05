Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не соглашается с тем, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна уйти с должности. По ее словам, Офис генпрокурора сейчас занимается важными делами.

"Кроме громких дел, которые все так ждут, есть и другие дела. Например, они постоянно накрывают конвертационные центры, расследуют коррупционные дела о десятках миллионов гривен", – отметила Кравчук в интервью "Перекрестный допрос".

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По ее словам, в Верховной Раде чиновники отчитываются о своей работе. Кроме этого, профильный комитет периодически вызывает на свои заседания представителей и Офиса генпрокурора, и представителей исполнительной власти.

Поэтому сказать, что ничего не делается, все пропало, я тоже не могу. Я не из профильного комитета, потому не хотелось бы вдаваться в детали в эти дела, но сейчас говорить, что Венедиктова не справилась и она должна покинуть пост, я не могу,

– заявила Евгения Кравчук.

Полное интервью с Евгенией Кравчук читайте вскоре на сайте 24 канала.

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