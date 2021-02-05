Не могу сказать, что все пропало, – заместительница Арахамии оценила работу Венедиктовой
Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не соглашается с тем, что генпрокурор Ирина Венедиктова должна уйти с должности. По ее словам, Офис генпрокурора сейчас занимается важными делами.
Источник:24 канал
"Кроме громких дел, которые все так ждут, есть и другие дела. Например, они постоянно накрывают конвертационные центры, расследуют коррупционные дела о десятках миллионов гривен", – отметила Кравчук в интервью "Перекрестный допрос".
К слову Дело Татарова: Офис генпрокурора стремится вывести расследование из подследственности НАБУ
По ее словам, в Верховной Раде чиновники отчитываются о своей работе. Кроме этого, профильный комитет периодически вызывает на свои заседания представителей и Офиса генпрокурора, и представителей исполнительной власти.
Поэтому сказать, что ничего не делается, все пропало, я тоже не могу. Я не из профильного комитета, потому не хотелось бы вдаваться в детали в эти дела, но сейчас говорить, что Венедиктова не справилась и она должна покинуть пост, я не могу,
– заявила Евгения Кравчук.
Почему начались разговоры об увольнении Венедиктовой
- Ирине Венедиктова неоднократно приписывали уничтожение ряда главных коррупционных расследований. Из последнего – в отношении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.
- Его подозревают в коррупции, в частности в деле о квартирах Нацгвардии и убытках в размере 81 миллиона гривен.
- Известно, что Татарову 2 декабря должны были объявить подозрение в передаче взятки. Однако детективы НАБУ заметили в реестре постановление о замене прокуроров. Это решение приняла сама Ирина Венедиктова.
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